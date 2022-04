Dirijorul Christian Badea: „Ce noroc avem că putem să facem muzică din nou în condiţii normale“ VIDEO

Orchestra simfonică a Filarmonicii „George Enescu” prezintă, joi şi vineri, de la ora 19.00, în Sala Mare a Ateneului Român, un concert condus de maestrul Christian Badea, prim-dirijor principal al instituţiei. Programul este alcătuit din Concertul în la minor pentru vioară şi orchestră, op. 53 de Antonin Dvořák, cu violonista Ioana Cristina Goicea în ipostază solistică, şi din Simfonia nr. 2, în re major, op. 73 de Johannes Brahms.

„Înţelegem abia acum ce privilegiu, ce bucurie şi ce noroc avem să putem face muzică din nou în condiţii normale!", a declarat dirijorul Christian Badea.

Concertul în la minor pentru vioară şi orchestră, op. 53 de Antonín Dvořák a fost interpretat, în primă audiţie, la Teatrul Naţional din Praga, la 14 octombrie 1883, în interpretarea lui Frantisek Ondricek, violonist ceh de renume. Ioana Cristina Goicea, solista invitată să interpreteze acest concert pe scena Ateneului Român, crede că această lucrare a lui Dvořák este „o poveste, o creaţie absolut unică, deosebit de sensibilă, dar în acelaşi timp plină de virtozitate şi briliantă, plină de teme minunate care se regăsesc de altfel în toată creaţia compozitorului ceh”. „Acest concert nu este cântat destul de des în România, din păcate, şi merită din plin să fie din ce în ce mai des auzit. Din acest motiv, este o plăcere deosebită pentru mine să aduc această muzică originală publicului meloman din Bucureşti, alături de maestrul Christian Badea, cu care am mai avut colaborări de mare succes şi îmi face mereu o deosebită plăcere să cânt alături de un muzician atât de complex ca dumnealui. Revin mereu cu mare bucurie şi mândrie pe scena Ateneului Român, împreună cu Filarmonica George Enescu”, declară violonista Ioana Cristina Goicea.

Simfonia nr. 2, în re major, op. 73 de Johannes Brahms a fost interpretată în primă audiţie la 30 decembrie 1877. „Fără a fi nicidecum dramatică sau populată cu exclamaţii existenţiale, Simfonia nr. 2 conţine ceea ce tot Brahms definea, într-o scrisoare adresată Clarei Schumann, drept un caracter elegiac. Ambiguităţile ritmice şi tonale, trecerile subtile de la pastoral la oniric şi nostalgic, culminând cu finalul expansiv, dar de o veselie teatrală, excesivă, creionează un traseu al dedublării şi misterului”, punctează muzicologul Mihai Cojocaru.

Dedicat în egală măsură muzicii simfonice şi operei, Christian Badea, prim-dirijor al Filarmonicii „George Enescu”, a concertat pe toate continentele şi în cele mai importante săli şi teatre de operă, printre care Metropolitan Opera (New York), Opera de Stat (Viena), Royal Opera (Londra), Carnegie Hall (New York), Suntory Hall (Tokio), Concertgebouw (Amsterdam). Cariera sa este marcată de colaborări importante cu artişti de referinţă ai timpului nostru - Leonard Bernstein, Mstislav Rostropovici, Placido Domingo, Renée Fleming. Christian Badea a condus orchestre de prim rang ale lumii, printre care se numără Royal Philharmonic şi BBC Symphony (Londra), Filarmonica din Sankt Petersburg, Filarmonica Cehă, Amsterdam Philharmonic, Orchestre Philharmonique de Radio France, Accademia di Santa Cecilia Orchestra (Roma), RAI Orchestra Montreal Symphony, Filarmonica din Tokio, Pittsburg Symphony (Torino). La Metropolitan Opera din New York a dirijat peste 160 de spectacole într-un repertoriu vast şi variat. În decembrie 2017, Christian Badea a obţinut un succes extraordinar cu „Andrea Chénier“ de Umberto Giordano la faimosul Teatro Colón din Buenos Aires, fiind invitat să revină în 2019. A dirijat la Opera din Sydney, „Turandot“ (noiembrie-decembrie 2019, Melbourne) şi „Carmen“ (ianuarie-martie 2020, Sydney). În Festivalul Internaţional George Enescu 2019 din Bucureşti, a condus Filarmonica din Sankt Petersburg cu Vadim Repin solist, iar în ediţia din 2021 a Festivalului, a realizat un neuitat program cu lucrări de Enescu, Schumann, Bartok şi Wagner (uvertura operei Tannhäuser), alături de Orchestra Simfonică a Radiodifuziunii Ungare.

Tânăra violonistă Ioana Cristina Goicea (foto) este unul dintre cele mai promiţătoare talente ale generaţiei tinere. La cei 29 de ani ai săi, ea se mândreşte cu un palmares internaţional impresionant. În iunie 2017 a câştigat Premiul I la prestigioasa competiţie de vioară „Michael Hill” din Noua Zeelandă, unde presa a declarat-o „un nou star pe firmamentul muzical”. Este recent laureată a concursurilor „Regina Elisabeta” de la Bruxelles (2019) şi Indianapolis (2018). A obţinut de asemenea Premiul I la concursurile internaţionale „Johannes Brahms” (Austria, 2013) şi „Andrea Postacchini” (Italia, 2012). De asemenea, este laureată a concursului „Fritz Kreisler” (Viena, 2014) şi, recent, a câştigat Premiul „Carl Flesch” la academia cu acelaşi nume din Baden-Baden, Germania. A concertat ca solistă pe scene importante, precum Concertgebouw Amsterdam, St Martin-in-the-Fields din Londra, Konzerthaus Viena, Shanghai Concert Hall, Ateneul Român, Sala „Giuseppe Verdi” Trieste, Auckland Town Hall şi Kanematsu Auditorium Tokio. Ioana Cristina Goicea s-a născut la Bucureşti, în 1992, într-o familie de muzicieni. A studiat cu profesorii Ştefan Gheorghiu, Mariana Sîrbu (la Universitatea de Muzică din Leipzig), Petru Munteanu (la Universitatea de Muzică din Rostock), Krzysztof Wegrzyn (la Universitatea de Muzică şi Teatru din Hanovra). În prezent, predă vioara la University of Music and Performing Arts Vienna. Artista cântă pe o vioară Gianbattista Guadagnini (Parma, 1761), oferită de fundaţia Deutsche Stiftung Musikleben Hamburg.

