Concert simfonic cu public şi cu bilete, în două seri la Filarmonica „George Enescu”

in cauza restricţiilor impuse de pandemia cu COVID-19, vor fi puse în puse în vânzare, pentru fiecare concert, aproximativ câte 200 de bilete, Sala mare a Ateneului Român fiind ocupată în proporţie de 30 la sută din capacitate.

Preţurile biletelor sunt: Categoria I: 75 lei; Categoria II: 70 lei

Ca şi până acum, biletele se vor pune în vânzare în ziua de luni a săptămânii respective, de la ora 12.00.

Biletele se pot procura astfel:

- De la Casa de Bilete a Ateneului Român

Program: Marţi - Vineri 12:00 - 19:00. Plata doar în numerar.



- Online, accesand site-ul www.fge.org.ro - sectiunea „Calendar“. Vă rugăm să luaţi în considerare că, odată început procesul de rezervare online, locurile vor fi blocate timp de 30 minute. Numarul maxim de bilete ce pot fi achiziţionate într-o sesiune online este de şase bilete. Pentru a susţine activitatea Filarmonicii "George Enescu", procesatorul de plăţi nu percepe la acest concert comisionul de 5% din valoarea biletului.

- Biletele odată cumpărate nu sunt returnabile decât în condiţiile prevăzute de lege.

Concertele programate în stagiunea 2020-2021 implică respectarea tuturor măsurilor de siguranţă pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2.

Intrarea la concertele organizate în Sala mare a Ateneului Român este permisă până la ora 18.50 şi publicul este rugat să respecte cu stricteţe regulile impuse de protecţie şi distanţare.

Concertul de joi, 4 februarie 2021, va putea fi ascultat şi pe canalele online ale Filarmonicii „George Enescu“: site (https://www.fge.org.ro/), pe pagina de Facebook (https://www.facebook.com/filarmonica.george.enescu/) şi pe canalul YouTube (https://bit.ly/2wMctlw).

Partener media al evenimentului este Radio România Muzical.

Concertul este transmis, joi seară, şi pe pagina de Facebook a Radio România Muzical



Tiberiu Soare este absolvent al Universităţii Naţionale de Muzică Bucureşti, avându-i printre profesori pe Ludovic Bacs, Petru Andriesei şi Horia Andreescu. În anul 2018 obţine titlul de Doctor în muzică, prezentând teza „Tragedia lirică Oedipe de George Enescu, O perspectivă dirijorală”, avându-l ca îndrumător pe Prof. Univ. Dr. H.C. Dan Dediu. În prezent este conf. univ. dr. al Universităţii Naţionale de Muzică Bucureşti, Facultatea de Compoziţie, Muzicologie şi Pedagodie Muzicală, catedra Dirijat de orchestră.

În mai 2018 Casa Regală a României i-a acordat lui Tiberiu Soare distincţia Ordinul Coroana României în Grad de Ofiţer.

Din 2007 şi până în prezent este colaborator permanent al Fundaţiei Calea Victoriei. În calitate de lector al Fundaţiei a susţinut mai multe şiruri de conferinţe interactive pe teme muzicale ale căror conţinut a fost sintetizat în două volume: Pentru ce mergem la Operă? (Premiul Galei Societăţii Civile 2014) şi Nouă povestiri muzicale (2016).

Tiberiu Soare îşi desfăşoară activitatea ca dirijor din 1999, colaborând de-a lungul timpului cu numeroase filarmonici şi teatre de operă. Din 2003 este Dirijor al Ansamblului de Muzică Nouă Profil. În 2007 pus bazele Studioului Experimental de Operă şi Balet „Ludovic Spiess” în cadrul Operei Naţionale Bucureşti. Între 2012 şi 2015 a fost Dirijor principal al Orchestrelor şi Corurilor Radio România. În prezent, Tiberiu Soare este Dirijor al Operei Naţionale Bucureşt, iar începând cu luna octombrie a anului 2020 artistul ocupă şi funcţia de Dirijor Principal al Filarmonicii de Stat din Sibiu. Pe plan internaţional activitatea artistului a constat în colaborări cu numeroase ansambluri de prestigiu, precum: London Philharmonic Orchestra, Kammer Ensemble N (Stockholm), Musica Vitae Chamber Orchestra (Suedia), Osaka Chamber Symphony Orchestra (Japonia), Bad-Reichenhaller Orchester (Germania), Orchestra Filarmonicii din Atena, „Bedrich Smetana” Philharmonic Orchestra (Zlin, Cehia), Orchestra Radio Praga, Camerata Salzburg, Orchestra Simfonică de Stat din Izmir (Turcia), Korean National Ballet (Seoul, Coreea de Sud), RTÉ Orchestra (Dublin, Irlanda).

Maria Bîldea (foto) a început să studieze harpa la 8 ani, la Liceul de Muzică George Enescu. La 12 ani a avut primul recital, iar la 18 ani a susţinut primul concert ca solistă la Ateneul Român. După absolvirea Academiei de Muzică din Bucureşti, în 1986, a obţinut postul de prim harpist la Orchestra Simfonică de Stat din Ploieşti. În 1988 a fost invitată în Grecia de Orchestra de Stat Thessaloniki. A fost membră a orchestrei din Salonic până în 1990 după care a plecat la Atena, invitată de către Manos Hatzidakis, şi angajată la Orchestra of Colours. Din 1993 este şi prim harpist la National Symphony Orchestra of the Hellenic Radio and Television. A înfiinţat, în 1988, prima clasă de harpă la Thessaloniki State Odeion (Conservatorul din Salonic), iar în 1992 la Athenaum Odeion (Conservatorul din Atena). A concertat cu cele mai mari orchestre din Romania şi din Grecia. De-a lungul carierei a colaborat cu Sir Neville Marriner, Michel Plasson, Vangelis. A interpretat muzica de Eleni Karaindrou pentru filmul „Dust in time”, împreună cu soţul său, violonistul Sergiu Nastasa, şi pentru „Alexander” (regizor Oliver Stone, muzica de Vangelis). A fondat cvartetul „Aeolian Harps” şi este membru fondator al “KYKLOS ENSEMBLE”.

Concert simfonic cu public

Joi şi vineri, 4 şi 5 februarie 2021, ora 19.00, Sala mare a Ateneului Român

Dirijor

TIBERIU SOARE

Solistă

MARIA BÎLDEA

Program

François Boieldieu

Concertul în do major pentru harpă şi orchestră de coarde

Wolfgang Amadeus Mozart

Serenada în si bemol major pentru instrumente de suflat, KV 361