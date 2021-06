Cannes 2021: Filme semnate de Gaspar Noé şi Ari Folman, între lungmetrajele adăugate selecţiei oficiale

Ce-a de-a 74-a ediţie a evenimentului va avea loc între 6 şi 17 iulie, cu prezenţă fizică.

Aşa cum a fost anunţat la conferinţa de presă din 3 iunie şi cum o cere tradiţia, comitetele de selecţie au anunţat filmele care vor fi adăugate lineup-ului.

În afara competiţiei, va fi prezentat lungmetrajul de animaţie „Where is Anne Frank?” (Israel), de Ari Folman.

În noua secţiune Cannes Premieres, a fost inclus „Vortex” (Argentina - Italia), de Gaspar Noe, cu Dario Argento, Françoise Lebrun şi Alex Lutz în distribuţie.

„Mes frères et moi” (Franţa), primul lungmetraj semnat de Yohan Manca, cu Sofian Khammes, Dali Benssalah, Judith Chemla şi Maël Rouin Berrandou, va concura în secţiunea Un Certain Regard.

Două lungmetraje au fost adăugate în programul Séance de minuit: „Tralala” (Franţa), de Arnaud şi Jean-Marie Larrieu, cu Mathieu Amalric, Mélanie Thierry, Bertrand Belin, Maïwenn, Josiane Balasko şi Denis Lavant în distribuţie, şi „Suprêmes” (Franţa), de Audrey Estrougo, cu Théo Christine şi Sandor Funtek.

Filmul unui concert al lui Bill Murray susţinut la Atena, intitulat „Bill Murray’s party: New Worlds, the cradle of a civilization” (Grecia-SUA), de Andrew Muscato, va fi proiectat special. Actorul şi muzicianul va fi prezent la Cannes.

Tot în secţiunea de proiecţii speciale au fost adăugate „Mi iubita, Mon amour” (Franţa), lungmetraj de debut al actriţei Noémie Merlant, cu Gimi-Nicolae Covaci şi Noémie Merlant; „Les Héroïques” (FRanţa), primul lungmetraj al lui Maxime Roy, cu François Creton, Richard Bohringer, Ariane Ascaride, Clotilde Courau şi Patrick D'Assumçao; „Are you lonesome tonight?” (China), lungmetraj de debut semnat de Wen Shipei, cu Sylvia Chang şi Eddie Peng.

Filmul care va deschide secţiunea Un Certain Regard, pe 7 iulie, şi cel a cărui proiecţie va încheia festivalul, pe 17 iulie, vor fi anunţate în curând.