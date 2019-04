Au fost desemnaţi laureaţii premiilor „Observator cultural“. Poetul Constantin Abăluţă, printre câştigători

Marţi, la Teatrul Odeon, s-a desfăşurat cea de-a XIII-a ediţie a Premiilor Observator cultural. În cadrul Galei, s-au acordat opt premii la şase categorii, Premiul Observator Lyceum (alegerea elevilor de liceu de la opt Colegii Naţionale din Bucureşti), Premiul Observator Universitas (opţiunea studenţilor de la facultăţile de Litere din patru universităţi din ţară) şi Premiul „Gheorghe Crăciun“ pentru Opera Omnia.

S-au acordat şi două Premii de Excelenţă pentru Traducere şi un Premiu Special al revistei. Momentele muzicale au fost asigurate de Daria Cristiana Văcăroiu (interpretă la harpă), elevă în clasa a IX-a la Liceul de muzică „George Enescu“, Bucureşti, şi la Mozarteum Pre-College University, Salzburg, Austria.

Laureaţii ediţiei 2019:

Memorialistică: Sanda Golopenţia, Bulevardele vieţii, Editura Spandugino

Eseu/ Publicistică: Ştefan Afloroaei, Fabula existenţială, Editura Polirom

Critică literară/ Istorie literară / Teorie literară: Ion Pop, Poezia românească neomodernistă, Editura Şcoala Ardeleană

Debut: Iulian Bocai, Ciudata şi înduioşătoarea viaţă a lui Priţă Barsacu (proză), Editura Polirom

Raluca Nagy, Un cal într-o mare de lebede (proză), Editura Nemira

Poezie: Vasile Leac, Monoideal, Editura Nemira

Cosmin Perţa, Cîntec de leagăn pentru generaţia mea, Editura Paralela 45

Proză: Gabriela Adameşteanu, Fontana di Trevi, Editura Polirom

Premiul Observator Lyceum: Cristina Andrei, Matriarhat, Editura Nemira

Premiul Observator Universitas: Robert Gabriel Elekes, o dronă care să mă vrea în sfîrşit doar pe mine, Casa de editură Max Blecher

Premiul Special al revistei Observator cultural: Chris Simion-Mercurian şi Cătălina Flămînzeanu (Foto: jos), Care dintre noi/ Which One of Us, Editura Trei

Premiul pentru Traducere: Angela Hondru, Doru Mareş

Premiul „Gheorghe Crăciun“ pentru Opera Omnia: Constantin Abăluţă

Din juriul celei de-a XIII-a ediţii au făcut parte: Carmen Muşat (preşedinta juriului), Bogdan Creţu, Adina Diniţoiu, Cezar Gheorghe, Adrian Lăcătuş, Iulia Popovici şi Alina Purcaru.

Juriul „Observator Lyceum“: Colegiul Naţional „I.L. Caragiale“: Corina Belu, Karina Mihăilă, Luana Munteanu, Ioana Teodorescu; profesor: Mioara Colţea; Colegiul Na­ţional „George Coşbuc“: Lavinia Bolohan, Daria-Georgiana Costache, Mara Popescu, Sabina Ţugui; profesor: Teodora-Alina Roşca; Colegiul Naţional „Iulia Hasdeu“: Alexandra Coroabă, Ana David, Carina Oprescu, Elisabeta Voinea; profesor: Dorica Boltaşu Nicolae; Colegiul Naţional „Gheorghe Lazăr“: Măriuca Mihalcea-Eliade, Maria Iosif; profesor: Dumitriţa Stoica; Colegiul Naţional „Gheorghe Şincai“: Arina Costilă, Roxana Prună, Maria Rădulescu; profesor: Luminiţa Gheorghiu; Colegiul Naţional „Mihai Viteazul“: Alice Irina Obadă, Raluca Şelăvârtea, Nicoleta Udrea, Alexandra Vlad; profesor: Niculina Chiper; Colegiul Naţional „Tudor Vianu“: Maria Sfârâială, Ştefania Marinescu, Ana Ţarălungă, Eliza Vasilescu; profesori: Monica Anisie, Carmen Pleşa; Colegiul Naţional „Sfîntul Sava“: Andreea Dima, Irina Dumitrescu, Anastasia Isvoranu, Rebeca Lazăr, Ioana Schiaua; profesor: Irina Georgescu.

Juriul „Observator Universitas“: Victor Cobuz, Anastasia Gavrilovici, Vasile Gribincea, Ioana Moroşan, Iris Nuţu (Universitatea din Bucureşti), Mihnea Bâlici (Universitatea „Babeş-Bolyai“ Cluj-Napoca), Cătălina Suditu (Universitatea „Al. I. Cuza“ din Iaşi), Cătălina Stanislav (Universitatea „Lucian Blaga“ din Sibiu).

Trofeele pentru Premiile Observator cultural au fost realizate de Elena Dumitrescu, iar cele pentru Observator Lyceum şi Observator Universitas, de Mircea Roman.

Scenografia: Alexandra Putineanu.

Prezentare: Carmen Muşat şi Ovidiu Şimonca; concepţia video: Petre Apostol.

