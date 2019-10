Artistul vizual Ciprian Mureşan pictează scene de la Voroneţ, în expoziţia de la S.M.A.K Gent: „Tot timpul fac referinţe la istoria României“

Alături de artist şi de invitaţi, vor participa curatorul expoziţiei Tanja Boon, directorul muzeului Philippe van Cauteren şi directorul ICR Bruxelles, Liliana Ţuroiu, coordonatorul general EUROPALIA România. Proiectul, care marchează 20 de ani de la inaugurarea actualului sediu al muzeului, cuprinde lucrări din colecţia artistului şi creaţii noi, una dintre acestea fiind dedicată acestei aniversări.

„S.M.A.K. Gent are o colecţie ce împlineşte 20 de ani. Lucrarea specială făcută pentru eveniment e o machetă a muzeului de înălţime de 150 cm, aşa încât să avem acces la ce e înăuntru ca şi cum te-ai uita după un gard în curtea vecinului, înăuntru fiind o expoziţie cu desene în creion, copiind toate lucrările din colecţia S.M:A.K în jur de 2.000 de lucrări, desene unul peste celălalt, adunându-se în ceea ce numesc acum palimpsest. Am realizat un fel de metaforă a istoriei, straturi, unele peste altele, acoperind sau evidenţiind aleatoriu unele aspecte“, declară artistul vizual.

Cu o operă bogată şi complexă, ce explorează realităţile unei Românii fragile, în care istoria comunistă a lăsat urme atât la nivel individual cât şi la nivel colectiv, Ciprian Mureşan punctează cu o atitudine critică – uneori subtilă, alteori directă – reflecţii asupra unor noţiuni istorice, politice, economice. O temă importantă în creaţia sa este istoria artei – ca resursă culturală şi de conectare cu prezentul şi contemporaneitatea.

„Expoziţia de la S:M.A.K. are mai multe părţi: un proiect special pentru muzeu, un proiect mai larg pe care l-am realizat anul trecut, cu faţada Voroneţului mişcându-se în spaţiu, dintr-o perspectivă, obligând privitorul să iasă afară din galerie, idee ce trimite cu gândul la bisericile mutate în Bucureşti. Mai există două spaţii cu mai multe lucrări, ca un fel de mică retrospectiva personală, pentru a ajuta publicul prin creerea unui context“, punctează Ciprian Mureşan. „Eu consider că arta mea are nuanţe conceptuale, cred mai mult în non-formalism. De fapt, nu mă interesează forma finală, fac o artă mai mult procesuală. M-am oprit cu desenele unde se termină colecţia de la S.M.A. K, nu unde devine frumos desenul. Forma a fost un rezultat aleatoriu în acest caz“, subliniază artistul. „Debandada istorică e titlul unei lucrări pe care o expun aici, în care sunt copiate paginile unei cărţi, Sculptori clujeni de istoricul de artă Mircea Toca în anii ꞌ70. Debandada a intervenit în desfacerea cărţii la stadiul în care era la tipar, nelegată, în care paginile au o logică a layoutului de carte, atunci textul devine haotic ca şi cuvintele scoase aleatoriu în poezia Dada.

Tot timpul fac referinţe la istoria României, comunistă sau necomunistă, doar pentru că e spaţiul în care îmi duc viaţa, e materialul cu care lucrez. Trimiterile sunt aparent ironice, dar dacă te uiţi mai atent sunt serioase si problematizează corect“, conchide artistul.

Ciprian Mureşan, absolvent al secţiei Sculptură de la Universitatea de Artă şi Design din Cluj şi coeditor al revistei VERSION, trăieşte şi lucrează la Cluj. Din 2005, este editor la revista IDEA- artă + societate. În 2009, a expus în Pavilionul României de la Bienala de la Veneţia, iar în 2017 desenele sale au fost incluse în selecţia curatoarei Christine Macel pentru Pavilionul Central de la ediţia a 57-a, Bienala de la Veneţia. Lucrările sale sunt prezentate în galerii şi muzee dintre cele mai importante şi prestigioase din toată lumea.

Această expoziţie este organizată cu sprijinul SPEEDWELL si WELL ONE.

Despre Festivalul Artelor EUROPALIA

Festivalul Artelor EUROPALIA este considerat manifestarea culturală de cea mai mare amploare din Belgia, fiind organizat sub patronajul Familiei Regale a Belgiei, o dată la doi ani, în Belgia şi în ţări învecinate - Franţa, Olanda, Luxemburg şi Germania sau Marea Britanie. Institutul Cultural Român este coordonatorul participării României la cea de-a 27 a ediţie a Festivalului EUROPALIA, proiect de anvergură desfăşurat în perioada octombrie 2019 - februarie 2020 şi implementat în colaborare cu Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale şi Secretariatul General al Guvernului, alături de Asociaţia EUROPALIA International, organizatorul tradiţional al manifestării. Cea de-a 27-a ediţie a Festivalului EUROPALIA este dedicată României.

PROGRAM

S.M.A.K.

26 octombrie 2019 — 19 ianuarie, 2020

Jan Hoetplein 1, 9000 Gent

https://smak.be/en/exhibition/21877