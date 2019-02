Aplauze pentru concertul de Dragobete susţinut de Paula Seling şi Camerata Regală la Ateneu

Pentru a celebra cea de-a zecea stagiune a Cameratei Regale, ansamblul a susţinut duminică, 17 februarie, un concert la Ateneul român. În programul concertului prezentat de Marius Constantinescu, Paula Seling, alături de Camerata Regală au interpretat: „The Ecstasy of gold“, muzica Ennio Morricone, şlagăre româneşti şi internaţionale, alături de multe creaţii semnate de Paula Seling. Printre melodiile interpretate care s-au numărat „Acasă“, „Promit“, „Prin ochii tai pot visa“, „Timpul“, „Dupa noapte vine zi“, „Până când nu te iubeam“, „Ridică-te“, „Ce bine că eşti“, „Caruso“, „Noapte caldă“, „Ploaie in luna lui marte“. La bisuri au fost interpretate „My heart will go on“ şi „Trurli“ - muzica Vasile Vasilache.

Pe lângă lucrări precum „My heart will go on“ sau „Extazul aurului“ - fragmente din coloanele sonore ale unor filme precum „Parfum de femeie“, „Titanic“ sau „Cel bun, cel rău şi cel urât“. Sub bagheta lui Costin Grigore, lucrări precum „Timpul“ de Marius Moga, „După noapte vine zi“ de Aurel Giroveanu sau „Ridică-te“ de Paula Seling, au fost prezentate publicului, alături de aranjamente ale altor lucrări cunoscute, precum „Ce bine că eşti“ de Nicu Alifantis, „Până când nu te iubeam“ de Anton Pann sau „L.O.V.E.“ de Bert Kaempfert, scrie Radio România Muzical.

Programul serii a pus în valoare atât abilităţile vocale ale solistei, cât şi abilităţile interpretative ale orchestrei, având în vedere schimbarea stilistică în comparaţie cu repertoriul obişnuit. Publicul s-a arărat încântat atât de alegerile repertoriale, cât şi de interpretarea artiştilor.

PROGRAM PENTRU DRAGOBETE

The Ecstasy of gold Muzica Ennio Morricone, aranjament Emanuel Nastasie

Acasă Muzica si versuri Paula Seling, orchestraţie Andrei Tudor, aranjament Ionel Tudor

Promit Muzica si versuri Paula Seling, aranjament Emanuel Nastasie

Prin ochii tăi pot visa Muzica Cristian Faur, versuri Dana Dorian, aranjament Cristian Faur

Love Muzica Bert Kaempfert, Versuri Milt Gabler aranjament Ionel Tudor



Timpul Muzica şi versuri Marius Moga, aranjament Ionel Tudor

Dupa noapte vine zi Muzica Aurel Giroveanu, Versuri Tudor Muşatescu

Pana cand nu te iubeam Anton Pann, aranjament Cristian Faur

Ridică-te Muzica si versuri Paula Seling, aranjament Emanuel Nastasie

Ce bine că eşti Muzica Nicu Alifantis versuri Nichita Stănescu, aranjament Ionel Tudor

Caruso Muzica Lucio Dalla, aranjament Ionel Tudor

Noapte caldă Muzica si versuri Paula şi Paul Seling,aranjament Ionel Tudor

Ploaie în luna lui marte Muzica Nicu Alifantis, versuri Nichita Stănescu, aranjament Emanuel Nastasie

My heart will go on - bis

Muzica James Horner, versuri Will Jennings, aranjament Emanuel Nastasie

Trurli - muzica Vasile Vasilache, versuri N. Stroe, aranjament Ionel Tudor.

