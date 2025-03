Rătăciți pe drumul Cotroceniului

V-ați întrebat vreodată de ce se înghesuie să candideze pentru diverse funcții politice importante ale statului român numeroși neaveniți, care la o simplă cercetare și analiză a unor simplii cetățeni cu drept de vot, nu ar avea ce să caute în astfel de poziții înalte în cazul când ar și câștiga alegerile?

Mă refer la tot felul de persoane, personaje intrate, paiațe, clovni induse, băgate într-un fel sau altul în politică, înscrise sau neînscrise în partide politice cu notorietate, în partide nou înființate sau anunțându-și pur și simplu candidaturile din poziția de independenți.

Oameni noi în politică, tineri sau bătrâni, care apar de te miri unde: matrioști, laboratoare de influență, spuma mării, înaltul cerului, de sub pământ, din tunelurile dacice sau din haznalele și zoaiele societății, din alte lumi, alte specii, de oriunde-politicieni care au cu toții aceeași dorință aprigă, aspirație superioară de a ajunge liderii națiunii române!

Mulți țipă că sunt providențiali și că menirea lor este de a conduce și salva de nu mai ei știu cine, poporul român și România!

Când cineva necunoscut, inedit, prospătură apare neașteptat pe scena obosită și decăzută a politicii românești, afirmând inconștient că este noul trimis al Domnului pe pământ, în ”Grădina Maicii Domnului”, să stârpească buruieni și să facă să îmbobocească și înflorească râul, ramul și să înverzească bietul românaș oropsit de hainii din țară, din Occident sau de aiurea, mulțimea tristă este atrasă la noul spectacol de circ adus de clovnii noi împinși pe scenă.

Magnetismul noilor clovni care-și arogă o aură falsă, umflați de niște canale media, de manipulări și dezinformări evidente face rapid fani, simpatizanți ce devin ulterior fanatici susținători ai acestor salvatori de mucava.

Apele se învolburează, spiritele se încing într-un ritm neprevăzut! Notorietatea noilor staruri politice crește vertiginos, cu atât cu cât bat câmpii mai mult și delirează public, adunând o mulțime tot mai mare așa numită suveranistă cu care mărșăluiesc în uralele fanaticilor pe străzile orașelor, agitând steaguri tricolore, însemne dacice, steaguri ale altor țări și alte diverse obiecte de recuzită, creând turbulențe în special în Capitală și în orașele istorice ale României!

De câțiva ani tulbură liniștea publică mângâiați pe cap de mai marii puterii statale, sub privirile îngăduitoare ale instituțiilor de forță.

Numai că la alegerile de anul trecut și anul acesta au început să apară sumedenie de astfel de oameni noi, ”providențiali”, mulțimile de susținători au crescut tot mai mult necontrolat, manifestându-se tot mai suveranist în sensul indus de liderii lor și înțeles de ei.

Astfel, manifestările publice de susținere sau protest au început să degenereze, nemulțumirile acestora evoluând de la nemulțumiri strigate la manifestări violente, instigări dirijate de aleși parlamentari, pe măsură ce se devoalau lucruri negative despre liderii mesianici.

Lucrurile au evoluat într-un ritm alert de la anularea turului doi al alegerilor prezidențiale de anul trecut până acum, când unii providențiali au fost stopați din drumul lor spre Cotroceni, pierzându-se pe drum pe la diverse instituții: poliție, procurată, instanțe de judecată.

Pe măsură ce un mesianic sau altul este scos pe tușă, în teren se pregătesc să intre alții în locul lor, alți candidați care au fost în joc de glezne la încălzire pe margine.

Se strâng instant cifre record de semnături de susținere, de la 200. 000 în sus, performanțe pe care nici sfinții cu toate puterile lor nu ar putea să le facă peste noapte!

Ca simplu cetățean stai și te întrebi nu doar ce îi recomandă pe noii rătăciți pentru funcția supremă de președinte de țară, ci și ce câștigă acești no name, non valori, matrioști prin candidaturile lor fără pic de șanse în afară de notorietate, de expunerea publică a prostiei lor și eventual de niște avantaje materiale?

Poate câștigă mai mult, nu știm ce, magicienii care i-au scos din pălărie cu scopul de a lua ochii orbiți ai susținătorilor atrași de noii clovni din arenă?

Pe lângă rătăciții spre drumul Cotroceniului, vedem cu toții cum au reapărut și ciorbele reîncălzite ale unor foști demnitari de rang înalt, reînviați ca moliile, cosmetizați, parfumați, cu șapcă sau fără șapcă și trimiși efemer cu etichete de politicieni cu experiență, valoroși, în realitate niște ticăloși cu tinichele grele agățate de coadă, care promit în stil trumpist o altfel de România!

Mai sunt și câțiva candidați serioși, recomandați de activitatea și performanțele lor, oameni de valoare de care chiar are nevoie România la ora actuală, dar dintre aceștia sunt foarte puțini care pot atrage simpatia și votul electoratului pentru a avea șanse de câștig la urne.

Democrația românească este ca o nebuloasă în ascensiune ale cărei ițe nu reușesc să le mai înțeleagă cu atât mai puțin să le dezlege nici măcar noua administrație SUA și de care râde cu gura până la urechi, știind perfect ce face, dictatura Kremlinului!