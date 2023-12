O ce veste minunată din America se arată! Vizită fructuoasă, discuții fructuoase!

În luna cadourilor, decembrie, la nivel înalt, de șef de guvern, cea mai fructuoasă vizită a unui oficial român, Marcel Ciolacu, în țara tuturor posibilităților, SUA, s-a soldat cum altfel, decât cu discuții fructuoase!

Cel puțin așa a relatat presa de casă guvernamentală, care a însoțit delegația guvernului României, precum și unii dintre membri ai executivului, cum ar fi ministrul de externe, Luminița Odobescu, care a prezentat drept fructuoase discuțiile premierului român la sediul ONU, pe tema subiectelor fierbinți precum războiul din Ucraina și subiectul din Gaza, precum și abordarea altor probleme cheie privind subiecte multilaterale!

O agendă guvernamentală cu discuții la ONU, prin senatul american, la sediul comunității evreiești, cu Blinken, printre picăturile programului extrem de încărcat al acestuia, dialoguri fructuoase între delegația PM Ciolacu și aliații americani.

Unchiul Biden era acasă, dar era un pic cam ocupat și nu a avut plăcerea să schimbe amabilități cu PM al României, old man Ciolacu! Poate la anul dacă vor mai fi aleși amândoi!

Rezultate fructuoase, dar care par mai mult formale decât concrete, cruciale așa cum au fost prezentate în media românească!

Într-o știre de televiziune a poporului, în timp ce două jurnaliste de teren relatau entuziasmant tot despre vizita fructuoasă a șefului de guvern român în America de Nord, redacția etala un fel de titlu senzațional, gen (se poartă în continuare expresia ”gen”), ”Deciziile cruciale pe care le va lua premierul la întoarcerea din SUA!”, ceea ce sugera că domnul Ciolacu și delegația domniei sale vor veni cu chestii importante de pe tărâm american, care ar putea avea un impact ”crucial” pentru români și România!

Doar că deciziile cruciale, dacă vor exista, se pare că nu au nicio legătură cu rezultatele vizitei marelui lider pesedist peste ocean, ci mai degrabă cu situațiile critice din țară, unde punga goală a bugetului de stat nu mai poate acoperi salariile și promisiunile unor categorii importante de bugetari, cum ar fi judecătorii și profesorii.

Ori chiar judecătorii și profesorii sunt cei care și-au arătat nemulțumirea și mârâie față de neonorarea drepturilor financiare de către guvern, tocmai pe finalul vizitei lui Ciolacu în SUA!

În ciuda aparențelor de importanță vitală a vizitei de câteva zile a PM Marcel Ciolacu în SUA, pentru guvernul României cele mai arzătoare și importante probleme, cruciale, sunt pe plan intern, în țară, cu efecte pe sfârșit de an, dar mai ales cu lipsa de rezolvări, nepredictibilitatea și adâncirea acestora și a altora care vor veni, în scurt timp, cât durează vacanța de iarnă și luna cadourilor prelungită, cu începere din ianuarie 2024.

După mahmureala sărbătorilor de iarnă!

Vizita oficială a premierului pesedist Ciolacu în America, după ce cu câtva timp înainte făcuse o vizită fulger în Israel, pare mai mult ca un fel de solicitare/binecuvântare a domniei sale pentru alegerile de la anul în special și la mulți ani!

Au mai fost și în trecut astfel de vizite ale unor premieri români pentru susținere, dar timpul a demonstrat că rezultatele nu au fost fructuoase, la nivelul așteptărilor acestora.

Pe sfârșit de an, oficialii români la cel mai înalt nivel au făcut vizite externe pe tărâmuri îndepărtate și exotice, prezentate drept ”cruciale” pentru viitorul României și al importanței dezvoltării realțiilor cu lumea!

Exemplele cele mai edificatoare:

președintele României, pe final de mandat, și-a făcut cadou sieși și consoartei un turneu exotic prin America de sud și Africa, cu scop de turism la nivel înalt, oferindu-le românilor imagini de neuitat, după două mandate grele, de 10 ani în total, de muncă grea la Cotroceni!

Mostră de turism prezidențial cu mult tupeu!

Atââât de scump! Dar atââât de frumos!

După Klaus, și premierul român și-a luat zborul în SUA, într-o vizită crucială cu discuții fructuoase, timp de câteva zile, într-o perioadă în care decidenții americani chiar aveau treburi importante pe agenda lumii, în punctele ei fierbinți, dar și acasă, nu vreme de schimbat amabilități cu Marcel, în căutare de binecuvântare pentru alegerile de la anul!

Două vizite oficiale de stat, fiecare cu obiective diferite!

Una, cea a președintelui Iohannis și consoartei, de turism, de cadouri, de plăcere! Vorba cântecului ”Cu ce am rămas din viață? Ce am făcut, pe unde am călătorit, ce am fost, pe cine am strâns în brațe...” Cu cevor rămâne după cele două mandate prezidențiale!

A doua, vizita PM Ciolacu în SUA, pare mult mai importantă, crucială, cum scandează galeria media, pentru viitorul său și a susținătorilor săi, clar, pentru anul electoral 2024, când se pune întrebarea vitală ”A fi sau a nu fi!”

Ce au în comun cele două turnee/vizite peste mări și țări, pe lângă discuțiile și rezultatele fructuoase, costurile imense, dar secrete ale celor doi mahări din fruntea țării! Suportate evident, tot de poporul român!

Ai, nu ai, dai bani pentru aleșii poporului!

Important este că rezultatele sunt fructuoase, iar consecințele dezastruoase!