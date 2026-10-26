Lumina de pe orbită și întunericul din Crimeea

Războiul din Ucraina se poartă și prin controlul rețelelor: cine poate întrerupe comunicațiile de pe orbită sau electricitatea de la sol poate influența lupta și impune condiții politice.

Foto: ChatGPT

Starlink: cine ține mâna pe întrerupător? Armistițiu pentru rafinării, război pentru electricitate Taman: nodul care lasă Crimeea în beznă Pe orbită, Rusia se apropie amenințător România: cât costă dependența de o singură rețea?

Un război pe mai multe etaje

Românii privesc războiul din Ucraina ca pe o hartă cu săgeți: o linie a frontului care înaintează sau se retrage câțiva kilometri, un oraș cucerit, altul pierdut. Este o imagine moștenită din secolul trecut și, tocmai de aceea, profund înșelătoare. Războiul de la granița noastră se poartă simultan pe mai multe etaje. Pe orbita joasă, un satelit militar rus urmărește un satelit american. În rețelele electrice, o stație de transformare decide dacă Sevastopolul are lumină. Pe mare, drone încărcate cu explozibil plutesc la câteva sute de metri de platforma Neptun Deep. La Washington, viteza unei conexiuni prin satelit devine monedă de schimb. Între aceste etaje circulă drone identificate și neidentificate, ale căror misiuni rămân, de cele mai multe ori, necunoscute. Întrebarea incomodă pentru București nu este dacă vede aceste mișcări, ci dacă are voința de a le descifra: de a recupera, analiza și atribui public fiecare dronă căzută pe teritoriul sau în apele sale. Avem instrumentele și puterea de a o face, sau ne este, pur și simplu, frică de ceea ce am putea afla și nu vom putea spune conaționalilor? O întrebare care va rămâne multi tim fără un răspuns. Așa se scrie istoria acestor zile. Multe întrebări și foarte puține răspunsuri. Le Bon surprinde un mecanism al manipulării: publicul poate ajunge să apere povestea care îl liniștește și să respingă faptele care îl incomodează. Manipulatorul câștigă astfel de două ori: oferă iluzia dorită și îl transformă în dușman pe cel care o demontează.

„Cine știe să le ofere iluzii le devine cu ușurință stăpân; cine încearcă să le distrugă iluziile le devine întotdeauna victimă.”— Gustave Le Bon, Psihologia mulțimilor (1895)-Gustave Le Bon (1841–1931), medic și autor francez, cunoscut pentru cartea „Psihologia mulțimilor”, publicată în 1895. A analizat felul în care emoțiile, sugestia și prestigiul liderilor influențează comportamentul colectiv. Ideile sale sunt influente, dar unele generalizări sunt astăzi contestate.

O coincidență de calendar

Pe 24 octombrie 2026, două vești au sosit din Ucraina în aceeași zi și par scrise de același dramaturg. Dimineața, președintele Volodimir Zelenski, ministrul apărării Ievhenii Hmara și surse din Ministerul Apărării de la Kiev confirmau că terminalele Starlink și Starshield ale companiei SpaceX funcționează din nou fără restricții, cu legături stabile la viteze de peste 400 de kilometri pe oră.

În aceeași zi, Crimeea ocupată se trezea în întuneric: Sevastopolul avea curent în doar 40% din blocuri, după un program de două ore cu lumină și șase fără, iar podul energetic prin care Rusia alimentează peninsula de peste strâmtoarea Kerci nu mai funcționa. Institutul pentru Studiul Războiului (ISW, Institute for the Study of War) a consemnat ambele fapte în evaluarea sa zilnică. Puse una lângă alta, ele descriu mai mult decât o noapte de război. Arată cum se negociază astăzi, simultan, pe orbită, la Casa Albă și într-o stație de transformare din Ținutul Krasnodar, ce are voie Ucraina să lovească și cu ce.

Zece zile cu frâna de mână trasă

În noaptea de 13 spre 14 octombrie, fără niciun avertisment, terminalele Starshield, pachetul militar al rețelei Starlink, au început să cadă de îndată ce depășeau aproximativ 160 de kilometri pe oră. Restricția nu privea viteza conexiunii, ci viteza de deplasare a terminalului. Era, așadar, croită exact pe dronele ucrainene. Consilierul prezidențial Serhii Beskrestnov, cunoscut drept „Flash”, a anunțat că mai multe operațiuni militare au fost compromise. Unitățile de pe front raportau întreruperi chiar și la 110–120 de kilometri pe oră. Cele mai expuse au fost dronele interceptoare folosite împotriva noilor Shahed rusești cu motor reactiv, care zboară cu peste 400 de kilometri pe oră, dar și elicopterele care vânează dronele lente și loviturile ucrainene de rază medie în teritoriile ocupate.

Paternitatea deciziei a rămas un exercițiu de ventrilochie. Agenția Reuters a scris, citând surse informate, că ordinul a venit de la Casa Albă. The Wall Street Journal a relatat că Elon Musk a dispus personal restricțiile. Musk a răspuns că limitele pentru Starshield sunt stabilite de armata americană și, în ultimă instanță, de președintele SUA (Statele Unite ale Americii). A amintit că Starlink este destinat activităților civile sau defensive, nu ofensive, și a adăugat, cu delicatețea care îl caracterizează, că lui Zelenski i-ar fi venit vremea să plece. Casa Albă a negat orice implicare, iar secretarul apărării Pete Hegseth a respins și el rolul Pentagonului. Rezultatul a fost o decizie fără autor, dar cu efecte foarte precise.

Contextul a făcut ca interpretarea benignă să fie greu de susținut. Secretarul de stat Marco Rubio declarase că Ucraina ceruse acces la Starshield pentru lovituri în adâncimea Rusiei și că nu îl are. Beskrestnov a spus pentru BBC că limitarea vitezei, coroborată cu întârzierile în transmiterea datelor de informații americane, arăta mai degrabă a presiune deliberată decât a defecțiune tehnică. Kievul a anunțat că studiază alternative, de la rețeaua Leo a companiei Amazon la constelația OneWeb, și nu doar ca asigurare politică. Potrivit aceluiași consilier, Rusia caută deja metode de a contracara Starlink, iar dependența de un singur furnizor devine astfel o vulnerabilitate dublă: față de adversar și față de partener.

Kievul a făcut atunci un experiment de o simplitate demonstrativă. A trimis în statele Uniunii Europene (UE) câteva automobile echipate cu terminale Starlink, care au rulat peste 180 de kilometri pe oră fără nicio întrerupere. Concluzia lui Zelenski a fost că restricția se aplica doar pe teritoriul ucrainean și reprezenta o „operațiune planificată”. Reacția europeană a fost iritată. Comisia Europeană a cerut restabilirea urgentă a serviciului, ministrul german de externe Johann Wadephul a criticat limitarea, invocând faptul că Berlinul plătește o parte din abonamente, iar contractul finanțat de Germania rulează până în aprilie 2027. La Washington, voci din Congres au amenințat cu măsuri. La Moscova, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, își exprimase deja preferința ca asemenea tehnologii să nu fie folosite în scopuri militare, o preferință pe care evenimentele păreau, pentru zece zile, să o onoreze.

Armistițiul care acoperă doar rafinăriile

Episodul nu poate fi înțeles fără ceea ce l-a precedat. Pe 10 octombrie, Washingtonul a suspendat temporar sancțiunile asupra combustibilului rusesc, pe fondul scumpirii motorinei, alimentată la rândul ei de războiul cu Iranul. Președintele Donald Trump i-a cerut lui Zelenski să înceteze „imediat” atacurile asupra rafinăriilor rusești și a declarat că ar fi timpul ca Ucraina să aibă un nou președinte. A doua zi a anunțat pe rețeaua sa socială un „armistițiu energetic” cu efect imediat, despre care Zelenski a aflat din presă. Moscova nu a confirmat nimic, iar Trump a mai menționat livrarea a trei milioane de tone de motorină rusească. Un oficial al Casei Albe a precizat ulterior pentru Axios că înțelegerea viza exclusiv rafinăriile și că un acord privind centralele și rețelele electrice ar putea urma abia după aceea.

Detaliul este esențial pentru lectura nopții de 23 spre 24 octombrie. Ucraina are o singură rafinărie, abia funcțională, iar Rusia o rețea întreagă. Un armistițiu limitat la rafinării era, prin urmare, o concesie aproape unilaterală a Kievului. Loviturile împotriva stației de la Taman și a nodurilor energetice din Crimeea nu încalcă însă litera acestui aranjament, pentru că nu ating nicio rafinărie. Kievul pare să fi citit cu atenție clauzele scrise mărunt și și-a mutat ținta de pe benzină pe electricitate. Nu e neapărat o sfidare la adresa Washingtonului, ci o formă de conformare creativă. Faptul că restabilirea completă a Starlink coincide cu această nouă campanie poate fi un hazard al calendarului. Poate fi și semnul că limitele ucrainene au fost renegociate odată cu tipul de ținte acceptate.

Taman, călcâiul lui Ahile al anexării

Potrivit ISW, Cartierul General Operațional al Ținutului Krasnodar a anunțat căderea unor resturi de drone la o substație de lângă localitatea Bely, în raionul Temriuk, la circa 69 de kilometri de granița ucraineană. Datele sistemului de monitorizare a incendiilor FIRMS (Fire Information for Resource Management System), operat de agenția spațială americană NASA (National Aeronautics and Space Administration), au arătat anomalii termice la stația Taman de 500 de kilovolți. Este nodul prin care trec toate cele patru linii ale podului energetic spre Crimeea. Forțele de Sisteme fără Pilot ale Ucrainei au raportat lovirea a cinci „noduri energetice” în cadrul operațiunii „Crimea Switch Off”.

Presa și oficialii ruși au confirmat, fiecare în dialectul propriu, amploarea pagubelor. Ministerul rus al Energiei a vorbit despre un „impact extern” asupra infrastructurii energetice și despre întreruperi în Crimeea și în regiunile ocupate Herson, Zaporojie, Donețk și Luhansk. Liderul ocupației din Zaporojie, Evgheni Balițki, a recunoscut lovirea unui nod principal al rețelei din afara regiunii. Serghei Aksionov, șeful administrației de ocupație din Crimeea, a anunțat restricții la curent și la apă, iar guvernatorul Sevastopolului, Mihail Razvojaev, a confirmat programul de raționalizare. Canalele locale de Telegram au semnalat pene simultane la Sevastopol, Simferopol, Ialta, Feodosia, Alușta și Djankoi, iar observatorul NetBlocks a înregistrat prăbușirea traficului de internet din peninsulă.

Merită observată evoluția lexicală a comunicării oficiale ruse. În iulie 2017 și în iunie 2018, când stația Taman a lăsat Crimeea fără curent, Ministerul Energiei și autoritățile de la Simferopol invocau caniculă, salturi de tensiune și automatizări de protecție declanșate intempestiv. În 2026, același minister vorbește despre un „impact extern”, o formulă care recunoaște agresiunea fără a recunoaște eșecul apărării antiaeriene. Publicația economică rusă Expert evocase, la rândul ei, deconectarea Starlink drept una dintre pârghiile prin care Trump îl poate presa pe Zelenski, iar episodul din octombrie a părut să-i confirme lectura: în viziunea Moscovei, problema Kievului nu este doar Rusia, ci și capriciul protectorului.

Taman nu este o țintă nouă. A fost lovită pe 27 februarie cu treisprezece drone, din nou pe 20 martie și pe 20 august, când un atac a provocat o pană aproape generală în peninsulă. La începutul lui iulie, dronele ucrainene au scos din funcțiune douăsprezece substații în teritoriile ocupate, zece dintre ele în Crimeea. Novaia Gazeta Europa, publicația rusă independentă din exil, relata atunci că nordul peninsulei stătuse peste o săptămână fără curent, iar Aksionov admitea că unele localități nu avuseseră electricitate mai mult de douăsprezece zile și că graficele de alimentare nu puteau fi stabilite.

Ironia istorică este greu de ratat. Până în 2014, Crimeea primea din Ucraina continentală circa 70% din electricitate. După ce stâlpii liniilor dinspre Herson au fost aruncați în aer în noiembrie 2015, peninsula a trecut printr-o iarnă de raționalizare. Moscova a construit atunci, în 2015–2016, podul energetic prin Taman tocmai pentru a scăpa de dependența de Ucraina. Proiectul a mutat însă dependența, nu a eliminat-o. În locul unei rețele ucrainene care putea fi oprită dintr-un comutator, Crimeea a ajuns să depindă de un singur nod rusesc. Avariile tehnice de la Taman din 2017 și 2018 lăsaseră deja întreaga peninsulă fără curent ore în șir, ca un avertisment pe care nimeni la Moscova nu a vrut să-l citească drept vulnerabilitate militară.

Războiul rețelelor, în oglindă

Campania ucraineană nu se desfășoară în vid. La câteva ore după anunțul lui Trump din 11 octombrie, ministrul ucrainean de externe Andrii Sîbiha acuza Rusia că a încălcat deja armistițiul. Rachetele și dronele rusești loviseră o termocentrală din Harkov, iar compania DTEK, cel mai mare furnizor privat de energie din Ucraina, anunța noi întreruperi la Kiev. Asemenea lovituri nu încalcă, tehnic, un armistițiu limitat la rafinării, așa cum nici atacurile ucrainene asupra substațiilor din Crimeea nu îl încalcă. Ambele tabere poartă, așadar, înaintea iernii, un război al rețelelor electrice, iar singura categorie de ținte protejată de diplomația americană este cea care contează pentru prețul motorinei la pompă în Statele Unite.

Raza de acțiune ucraineană s-a extins și dincolo de energie. În aceeași lună, compania rusă Yandex a anunțat închiderea unui centru de date din regiunea Vladimir după un atac cu drone, semn că lista țintelor se mută spre infrastructura digitală a statului rus. Pentru Moscova, care a transformat timp de patru ani frigul ucrainean într-o armă, descoperirea că și propriile rețele sunt vulnerabile vine cu o întârziere pe care iarna ar putea-o face costisitoare.

Al treilea front: umbra de pe orbita joasă

Dacă Starlink a arătat cum poate fi strangulat un serviciu spațial de către propriul furnizor, episodul Cosmos 2612 arată cum încearcă adversarul să facă același lucru, la vedere. Satelitul militar rus, cu misiune nedeclarată, lansat în aprilie 2026 de la cosmodromul Plesețk împreună cu alți cinci sateliți militari, a manevrat timp de peste două săptămâni spre ICEYE-X36. Acesta este un satelit radar cu apertură sintetică (SAR, Synthetic Aperture Radar), capabil să vadă prin nori, fum și întuneric, operat de filiala americană a companiei finlandeze ICEYE și înregistrat în Statele Unite. Firma, condusă de polonezul Rafał Modrzewski, și-a extins în ianuarie cooperarea cu armata ucraineană, promițând imagini în timp tactic, și furnizează date și informațiilor militare poloneze. Nu a confirmat însă niciodată care dintre sateliții săi lucrează pentru Kiev. Una dintre imaginile radar prezentate public de companie înfățișează, nu întâmplător, podul de peste strâmtoarea Kerci, adică exact coridorul pe lângă care trec liniile energetice dinspre Taman.

Cronologia, reconstituită de firmele americane de monitorizare spațială, are precizia unui exercițiu de zbor în formație. Încă din mai, potrivit unui raport al Royal United Services Institute (RUSI), patru dintre cei șase sateliți ruși își aliniaseră orbitele cu planul orbital al lui ICEYE-X36. Pe 12 octombrie, Cosmos 2612 a intrat pe orbita țintei, la aproximativ 555 de kilometri altitudine. Pe 15 și 16 octombrie a redus distanța de la peste 300 de kilometri la circa cinci, apoi s-a apropiat la aproximativ jumătate de kilometru și a menținut poziția în weekendul de 17 octombrie. La viteze de circa șapte kilometri pe secundă, o asemenea apropiere nu este un accident de navigație, ci consum deliberat de combustibil în slujba unui mesaj. Astrofizicianul Jonathan McDowell, fost cercetător la NASA, consideră că este prima întâlnire pe orbită joasă dintre doi sateliți activi fără acordul unuia dintre proprietari. Subsecretarul de stat american Thomas DiNanno a denunțat la Organizația Națiunilor Unite (ONU) un comportament compatibil cu operarea unor arme pe orbită.

Intenția rămâne deschisă, iar asta face parte din metodă. Firma americană LeoLabs enumeră posibilități care merg de la culegerea de informații și inspecția de aproape până la intimidare și pregătirea unor operațiuni viitoare. Clayton Swope, de la Center for Strategic and International Studies (CSIS), crede că scopul probabil era direcționarea unei forme de energie asupra satelitului, de la bruiaj la laser. Astronomul olandez Marco Langbroek avertiza că o asemenea proximitate permite bruiajul local al radarului sau al legăturilor cu solul. La Moscova, presa de propagandă s-a lăudat deschis că „satelitul spion” a fost ajuns din urmă. Precedentul există: în iulie 2020, Comandamentul Spațial american descrisese manevrele lui Cosmos 2543 drept test de armă antisatelit. Analistul rus Gheorghi Trișkin a explicat pentru The Insider că un atac direct rămâne improbabil, fiindcă ar fi tratat drept agresiune împotriva unui bun american.

Retragerea a început pe 18 octombrie, la două zile după ce Trump a semnat un ordin executiv care elimina tarifele și majoritatea restricțiilor economice asupra Rusiei. Swope sugerează că Putin a ales să nu tensioneze relația tocmai când se apropia de o înțelegere cu Washingtonul. Satelitul rus nu a plecat însă departe: zbura în continuare la aceeași altitudine, la circa 400 de kilometri în urma țintei, gata să reducă distanța oricând. Alți doi sateliți din aceeași lansare urmează să se alinieze cu orbita lui ICEYE-X37. În lipsa unei norme internaționale care să definească o manevră ostilă, proximitatea pe orbită devine, în formularea lui Swope, un robinet pe care Rusia îl poate deschide și închide după starea negocierilor. Pe Pământ, Washingtonul limitează Starlink pentru a obține concesii de la Kiev. Pe orbită, Moscova își retrage satelitul după ce obține concesii de la Washington. Simetria nu este una care să liniștească Europa.

Lecții pentru țărmul de vest al Mării Negre

Pentru Rusia, Crimeea nu este doar o provincie anexată, ci un portavion fix: baza Flotei Mării Negre, aerodromuri, radare de apărare antiaeriană, depozite și ateliere de reparații. O peninsulă care funcționează pe generatoare și pe un program de două ore din opt este o bază militară care se degradează lent, iar iarna abia urmează. Campania ucraineană nu urmărește atât distrugerea spectaculoasă, cât uzura logistică a unui teritoriu pe care Moscova l-a prezentat ca pe cea mai solidă cucerire a sa.

Pentru România, lecțiile sunt două și niciuna nu este confortabilă. Prima ține de arhitectura rețelelor: un sistem energetic sau de comunicații cu un singur punct critic este o invitație deschisă, iar Taman o demonstrează mai bine decât orice exercițiu de stat-major. A doua lecție este mai delicată, fiindcă privește aliatul, nu adversarul. Episodul Starlink arată că un serviciu militar esențial, furnizat de o companie privată americană, poate fi strangulat peste noapte, fără explicații și fără autor asumat, în funcție de starea unei negocieri politice la Washington. Pentru o țară de pe flancul estic al Organizației Tratatului Atlanticului de Nord (NATO), care își construiește apărarea în jurul acelorași tehnologii, concluzia nu este renunțarea la parteneriatul american. Este redundanța: constelația europeană IRIS² (Infrastructure for Resilience, Interconnectivity and Security by Satellite), alternative precum OneWeb și capabilități naționale de comunicații care să nu depindă de dispoziția unui singur om. Iar dacă Rusia își permite să urmărească pe orbită un satelit american folosit și de informațiile militare poloneze, nimic nu garantează că mâine nu va proceda la fel cu capabilitățile spațiale pe care se sprijină alți aliați de pe flancul estic, inclusiv România. Ucraina a învățat această lecție în zece zile. Ar fi de preferat ca România să o învețe fără să mai treacă prin ele.