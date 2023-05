Circul de partid și de stat, reprezentație cu casa deschisă

Dacă în arena circului adevărat, al artei reale, artiștii veritabili, circarii profesioniști muncesc până își rup oasele, riscându-și permanent sănătatea și viața pentru a aduce spectacolele artistice și a încânta oamenii, publicul, are parte de altfel de spectacole de stradă!

În paralel, se desfășoară, în fața cetățenilor, publicului cu și fără drept de vot un spectacol penibil de râsu/plânsu, oferit aparent gratuit oamenilor, care primesc cu dezgust, cu revoltă, cu reacții diverse de simpatie sau de respingere, în funcție de felul cum percep spectacolul și de modul la care se raportează în relația cu ”artiștii”.

În domeniul circului artistic adevărat România nu a fost întotdeauna în topul internațional, talentul adevărat, munca asiduă, pasiunea și sacrificul nefiind de găsit pe toate drumurile,

Însă, în privința ”circarilor” de stradă, de primărie de parlament, de instituții de stat, bugetofage, pline de lipitori și căpușe de partid și de stat, țara noastră ar putea concura cu mare succes pe marile scene internaționale la cel mai înalt nivel!

Avem și atuuri, tradiție, activitate necontenită, supervizibilă, cu surle și trâmbițe, fără să mai aibă nevoie de publicitate comercială, ceea ce ne-ar face să concurăm cu restul lumii care face ”circ„ public, dar fără pâine!

Celebra lozincă ce părea nemuritoare ”Circ și pâine!”, la noi, în forma de desfășurare tradițională românească merge acum cu casa deschisă, pe circ și electorat!

Aparent gratuite spectacolele de circ public românesc, produse de aleșii neamului și puternicii vremelnici ai zilei de ieri, de azi și de mâine, sunt plătite foarte scump de chiar publicul spectator, votant, contribuabil din plin la bugetul de stat și evident, plătitor sigur al ”artiștilor poporului”!

Ultimele reprezentații la scenă deschisă le-au produs aleșii locali ai tot mai vizitatei de străini Capitală europeană a României, București!

Spectacole cu palmieri și fără palmieri, cu miză imensă pe cașcavalul destinat marilor primării bucureștene, cu reprezentații de pomină televizate în direct și reluare, cu supermediatizare și susținători frenetici, cu asistență internațională din partea turiștilor străini care vin în valuri în centrul Bucureștiului, cu, cu, cu...mare grijă, atenție și preocupare din partea edililor și a galeriilor acestora pentru înfrumusețarea orașului!

Se pare că în România democrației originale, mulți aleși, demnitari, miniștri sau baroni ajunși sus în fruntea bucatelor și-au descoperit pasiunea pentru copacii și plantele exotice, pentru borduriadele permanente, pentru stâlpii de beton, pentru mobilierele stradale de prost gust, pentru toate chiciurile din import, turcisme, chinezării...

Ei vor palmieri, plante exotice, borduri chinezești, ligheane pe post de vase de flori, stâlpi de beton de tablă, de fier și alte alea turcești ori de pe aiurea, lanțuri și bariere, spații verzi betonate, copaci tăiați și câte și mai câte trecute fără număr pe listele aleșilor locali din marea lor grijă pentru comunitățile care i-au ales și care le plătesc toate ideile și proiectele speciale ițite din mințile crețe preocupate doar să facă profit!

”Bolile” aleșilor locali și ale celor puși, numiți în funcții înalte pentru a se servi și a servi partidele și stăpânii nu sunt noi, sunt vechi și sunt transmisibile în timp!

Administrație modernă menită să rezolve problemele cetățenilor și ale comunităților locale, să le facă viața oamenilor mai ușoară și mai frumoasă-din trâmbițe-administrație ”smart” cu țintă pe ”gestionarea transparentă” a banilor publici, pe datul la gioale adversarilor politici și cu mereu scopul principal de a câștiga voturile cetățenilor la următoarele alegeri!

Spectacolele stradale de circari proști plătiți de stat și de contibuabili ale aleșilor bucureșteni se reflectă de fapt, la scară mai mică, în toată țara, în toate județele și localitățile urbane sau rurale!

Săptămâna trecută am văzut imagini de la Craiova, unde aleșii locali pregăteau de pe acum târgul de Crăciun!!! În unele localități din țară nici nu s-au scos decorațiunile de Crăciun!!! Ce rost ar fi avut să le dea jos dacă tot trebuie să cumpere altele iarna, an de an!

Păi, nu ne facem noi vara sanie și iarna car, după vechea zicală a românilor! Tradițional!

Ce le place cel mai mult românilor?

Circul public aparent gratis dar plătit obligatoriu și scump și beutura, nu?

Beutura la umbra palmierilor! Suna bine și erau bine plantați în buricul târgului! Dar nu a fost să fie!

Se pare că palmierii oricât ar încerca miniștrii turismului, primarii, baronii locali sau alți părinți ai poporului nu au noroc în România!

Nu-și găsesc locul, rostul, oricât de nenumărați ar fi cumpărați pe cărămizi de euroi, oricât de perseverent s-ar planta în diverse locuri ideale-litoral, zone turistice, aglomerări urbane sau aiurea-nu prind rădăcini în pământul strămoșesc!

Poate doar în hala Laminor-noua atracție bucureșteană, europeană cu plante și copaci exotici, până la noua destinație!

Cu toate acestea, unii dintre aleșii românilor, iubitori de palmieri, nu se lasă și tot încearcă!

Bani să fie că palmieri găsim!

Totul pe banii cetățenilor contibuabili, care niciodată, dar niciodată nu au fost întrebați dacă-și doresc palmieri? Poate vor bananieri, măslini sau doar circ fără palmieri!

Sau banii înapoi!