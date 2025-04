Victor Ponta anunță o criză economică mai mare ca în 2010. „Guvernul a rămas de mult fără bani”

Candidatul independent la președinția României, Victor Ponta, susține că Guvernul nu mai are bani în buget și se împrumută la costuri foarte mari.

Din acest motiv, Ponta susține că România se află într-o criză mai mare decât cea din 2010 și că este nevoie de măsuri urgente pentru redresare.

„Suntem într-o criză economică și socială mai gravă decât în 2010. Guvernul a rămas de mult fără bani, se împrumută, ori în câteva săptămâni cu voința românilor putem redresa România.

Am pregătit câteva măsuri concrete care trebuie luate pentru fiecare categorie de români. Am decis că nu voi vorbi deloc despre contracandidați, românii nu mai vor scandal, vor să știe de ce sunt capabili candidații, ce au făcut, nu răspunsuri la atacuri. Voi vorbi despre ce știu eu să fac, despre ce cred eu că au nevoie românii, nu despre cearta și scandalul din ultimul an.

Medicii, profesorii, IT-iștii au dus-o mai rău, au nevoie să redevină o societate care protejează cetățeanul, nu îl distruge”, a declarat Victor Ponta, la România TV.