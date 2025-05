Regizorul Tudor Giurgiu, în avion cu George Simion: „Vorbește tare, îi place să se audă. Ardelenii se uită la el cu jenă și reținere”

Tudor Giurgiu, unul dintre cei mai cunoscuți regizori români și fondatorul Festivalului Internațional de Film Transilvania, a călătorit în această dimineață în avion cu George Simion de la Cluj-Napoca la București. Ulterior, a scris o postare devenită virală.

Regizorul Tudor Giurgiu a descris în postarea sa pe Facebook cum s-a comportat George Simion în avion și care a fost reacția pasagerilor.

„Sunt cu Simion in avion. Dinspre Cluj nu cǎtre Viena, ci București. Stau pe rândul 8, na, alocare random. Dumnealui, nimic surprinzǎtor, pe 1. Pentru cei aleşi. Vorbește tare despre cât de mult îl ajutǎ rețelele de socializare, îi place sǎ se audǎ, e pe val. Ardelenii se uitǎ la el deopotrivǎ cu jenǎ și reținere, ca la un obiect zburǎtor neidentificat care a nimerit unde nu trebuie. Tare mi-e teamǎ cǎ decența și rapelul perpetuu la argumentul “Europa” nu sunt instrumentele potrivite pentru a-l trimite unde îi e locul. El e pe locul 1A și sky is the limit”, spune Tudor Giurgiu.

Iar postarea sa a strâns în mai puțin de o oră mii de aprecieri și comentarii.

„Întreabă-l pe Simion câți români și-au luat case cu 35000 euro? Să vezi cum tace”, a comentat Lorena Manciu la postarea lui Tudor Giurgiu.

Un comentariu cu subînțeles a avut Cristina Bica, care a scris: „Să zboare omul unde-o vrea, doar să nu-l lăsăm să piloteze avionul!”

Un alt comentariu interesant la postarea regizorului român a fost cel al lui Costi Baboi: „Dacă ardelenii erau toți ardeleni Nicușor era pe primul loc iar Simion pe 3-4”.

Iată ce a scris Roxana Dumitrache: „Sper să fie lângă ieșirea de urgență. Metaforic”.

„Poate reușiți să îl convingeți să participe la dezbaterea din Turul 2. Ar fi extrem de important să se prezinte în fața alegătorilor”, a fost mesajul postat de Emanuela Ignătoiu-Sora.