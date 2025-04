Ponta a lipsit de la dezbaterea electorală pentru întâlnirea cu Trump Jr. Ce crede fiul preşedintelui american despre România

Victor Ponta, candidat independent la alegerile prezidențiale, a lipsit de la prima dezbatere electorală de luni seară, participând, în schimb, la un eveniment de afaceri organizat la București, unde s-a întâlnit cu Donald Trump Jr., fiul președintelui american.

Fostul premier a postat pe pagina sa de Facebook o fotografie în care apare împreună cu Donald Trump Jr. la un eveniment organizat în aceeaşi seară în care Crin Antonescu, Nicuşor Dan și Elena Lasconi participau la dezbaterea prezidențială. Liderul AUR a venit doar să-i înmâneze un buchet de flori Elenei Lasconi, după care a plecat imediat.

Seria de vizite în state europene a lui Donald Trump Jr, desfăşurată sub sloganul „Trump Business Vision 2025”, care vizează extinderea prezenței economice a familiei Trump în Europa de Est, a debutat vineri la Budapesta, a continuat duminică la Sofia, unde Victor Ponta a fost, de asemenea, a prezent, și a ajuns luni la București.

Evenimentul de la București s-a desfășurat la un hotel de lux deținut de omul de afaceri George Copos și nu a fost televizat. În schimb, Victor Ponta a distribuit o fotografie cu Trump Jr. pe rețelele de socializare, postarea fiind marcată ca material publicitar, alături de mesajul: „Dezbatere cu Donald Trump JR despre criza economică și Parteneriatul cu companiile americane!”.

Într-un interviu oferit pentru România TV, Donald Trump Jr., fiul preşedintelui american, a declarat că România are un potențial imens în domeniul tehnologiei și în mediul de afaceri, lăudând programatorii români pentru profesionalismul lor şi lăsând să se înţeleagă faptul că familia sa este interesată să investească şi să creeze noi locuri de muncă mai degrabă în România şi în alte ţări din estul Europei decât din vest.

„Eu și tatăl meu creăm o mare oportunitate pentru afaceri și locuri de muncă în România și în Europa de Est”, a declarat acesta, fără însă a preciza ceva concret.

„România are programatori incredibili pe partea de software, sunt multe oportunități. Sunt oameni care vor să muncească din greu, au cunoștințe, nu vor să ia vacanțe de 3 luni ca în vestul Europei. Așadar, cred că este o mare oportunitate în Europa de Est”, a spus Donald Trump Jr., pentru România TV.

„În ceea ce privește Europa de Vest, americanii pe care îi cunosc nici nu se gândesc să investească acolo. Prea multe reglementări, nimeni nu vrea să muncească, nu aduc nicio valoare banilor investiți. Cred că aveți un potențial foarte mare de renaștere a afacerilor în Europa de Est, care tradițional era privită de sus de către Vest. Știu asta foarte bine pentru că am crescut în Cehoslovacia și am văzut asta când am mers în celelalte părți ale Europei. Acum este foarte diferit și cred că există multe oportunități aici”, a mai spus Trump Jr.