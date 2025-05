Matematica lui Nicușor Dan. De câte voturi are nevoie pentru a câștiga turul II al alegerilor prezidențiale

Candidatul independent Nicușor Dan, clasat pe locul II în turul I al alegerilor prezidențiale, estimează că are șanse să câștige în turul II împotriva candidatului AUR George Simion, dacă prezența la vot ar fi de 11 milioane de oameni.

Nicușor Dan a obținut în primul tur al alegerilor prezidențiale 1,97 milioane de voturi, la mare distanță, de aproape 2 milioane de voturi, în urma lui George Simion, care s-a clasat pe primul loc cu 3,86 milioane de voturi.

În aceste condiții, la o distanță de 20 de procente de contracandidatul său în turul II al alegerilor prezidențiale, organizat pe 18 mai, Nicușor Dan spune că este nevoie de o prezență foarte mare la vot pentru a-i asigura succesul.

„Trebuie să vedem cu toții analizele sociologice: câți oameni spun că vor veni la vot; câți (vin) dintre cei care au votat alți candidați, în ce mod s-au reorientat... Dar, în principiu, o prezență de 11 milioane îmi dă șanse foarte mari să câștig”, a explicat Nicușor Dan.

Când au loc dezbaterile

În ceea ce privește dezbaterile electorale, Nicușor Dan a precizat că sunt purtate discuții pentru organizarea unor dezbateri serioase săptămâna următoare.

„Eu sunt în spațiul public de 20 de ani și niciodată nu am promovat ura. Bineînțeles că am criticat multă lume, în termeni decenți, cu argumente. Dar niciodată nu am promovat ura. Şi cred că una din temele acestei dezbateri prezidențiale este o cultură a dialogului față de o cultură a urii”, a mai spus candidatul referitor la subiectele care trebuie abordate zilele acestea.