AUR acuză că echipa și susținătorii lui Nicușor Dan „continuă ilegal activitățile de promovare electorală”

Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) solicită competitorilor politici să respecte ziua tăcerii, acuzându-l pe Nicușor Dan și susținătorii săi că desfășoară activități de promovare electorală chiar și după încheierea oficială a campaniei.

AUR atrage atenția că, deși campania electorală s-a încheiat oficial sâmbătă dimineață, la ora 7:00, „echipa și susținătorii candidatului Nicușor Dan continuă ilegal activitățile de promovare electorală în mediul online, în dispreț total față de lege și față de votul românilor.”

Potrivit formațiunii politice, candidatul Nicușor Dan ar fi postat în această dimineață materiale de promovare pe platforma TikTok, fapt care ar reprezenta o încălcare clară a legii. Mai mult, pe Facebook continuă să fie promovate evenimente care îndeamnă alegătorii să îl voteze pe acesta.



AUR mai semnalează că mai multe conturi din mediul online ar publica sau redistribui ilegal conținut electoral. Printre acestea se numără paginile oficiale ale partidelor USR și Forța Dreptei, precum și conturile unor politicieni cunoscuți, cum ar fi Clotilde Armand, Siegfried Mureșan, Daniel Buda, Ciprian Ciucu și Stelian Ion.

AUR reclamă sondaje false și tentative de manipulare

În același comunicat, AUR acuză existența unor „așa-zise sondaje de opinie false”, considerate de partid drept „o tentativă gravă de manipulare a electoratului în ziua votului.”

Deputatul AUR Mihai Enache a declarat: „Am făcut un apel la o comunicare fermă din partea MAI de respectare a zilei de sâmbătă, care este recunoscută drept ziua tăcerii. Am văzut sondaje de opinie false, am văzut sondaje de opinie lansate în presă ca fiind din partea AUR”.

Enache face un apel la calm și la respectarea cadrului legal de către toate partidele politice. „Campania electorală s-a încheiat astăzi de dimineață. Solicităm și competitorilor noștri să respecte această zi. Au aruncat cu destule mizerii toată campania, au făcut destule ilegalități. Astăzi vor să facă din nou un miting. Astăzi ei în continuare postează pe rețelele de socializare deși campania electorală s-a încheiat”, a spus Enache.

El a subliniat importanța unui proces electoral liber de presiuni: „Haideți să ne liniștim și haideți să ne asigurăm cu toții, și noi și dumneavoastră, și instituțiile care trebuie să asigure alegeri libere, că românii merg la vot liber, nu constrânși, nu amenințați, nu șantajați, nu înfricoșați de tot ce se varsă în spațiul public. Haideți să îi lăsăm pe români să voteze liber”.

AUR cere intervenția BEC și critică implicarea unor companii

Partidul solicită Biroului Electoral Central (BEC) să ia măsuri ferme: „Sperăm ca măcar de această dată BEC să decidă eliminarea acestui conținut și să nu mai treacă cu vederea continuarea campaniei electorale de către Nicușor Dan, așa cum au făcut în turul 1.”

Totodată, AUR critică și implicarea unor companii, acuzând Decathlon că ar face campanie în favoarea lui Nicușor Dan: „Facem apel și la reprezentanții societăților străine, precum Decathlon, să înceteze campania electorală și să nu mai îndemne angajații și clienții să-l voteze pe Nicușor Dan, ci să lase românii să aleagă liber, așa cum este democratic!”

Ca exemplu este dată o postare în care un oarecare Lucian, care pretinde că reprezintă Decathlon România, scrie un mesaj în care îndeamnă oamenii să își exercite dreptul de vot. În finalul postării, acesta urează „Un weekeND frumos tuturor!”. Majusculele de la finalul cuvântului weekend ar fi un indiciu pentru opțiunea de vot a autorului împărtășită pe rețeaua de socializare.