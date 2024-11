Șeful Serviciului Județean de Pază Olt, agresat în fața secției de votare. PSD îl acuză pe primarul Slatinei, De Mezzo neagă orice implicare

Șeful Serviciului Județean de Pază Olt a fost agresat, duminică după-amiază, în fața unei secții de votare din Slatina. PSD acuză că primarul Slatinei (PNL) „a scos clanul sportivilor în stradă”. De Mezzo neagă orice implicare în conflict.

PSD Slatina a anunțat, printr-o postare pe Facebook, că „primarul Mario De Mezzo a scos clanul sportivilor în stradă, în ziua votului”, directorul Serviciului Județean de Pază (firmă subordonată Consiliului județean Olt), Sabin Bratu, fiind bătut în fața unei secții de votare din Slatina.

„Din disperare că Nicolae Ciucă nu ajunge în turul al doilea al alegerilor prezidențiale, primarul Mario De Mezzo a scos clanurile interlope în stradă.

Sabin Bratu, directorul Serviciului Județean de Pază a fost bătut în fața secției de votare de la Colegiul Național "Ion Minulescu" de un membru al Clanului Sportivilor, clan controlat de primarul Mario De Mezzo.

Nu este prima dată când De Mezzo face propria lege în Slatina și se folosește de clanuri interlope. În timpul Festivalului "Oltenii și Restu' Lumii" un alt membru al PSD Slatina a fost lovit. Acest tip de comportament trebuie să înceteze, acest mod violent de a face politică trebuie stopat! De la manipulare și minciună, s-a ajuns la violență. Este prea mult, MARIO DE MEZZO!”, acuză PSD Slatina.

Sabin Bratu a ajuns la Spitalul Județean de Urgență Slatina, iar personalul medical a anunțat poliția, având în vedere că se suspectează o agresiune.

Polițiștii spun că între șeful Serviciului Județean de Pază Olt și presupusul agresor ar fi fost un conflict spontan. Persoana agresată nu a depus, cel puțin până la momentul redactării articolului, o plângere împotriva celui care l-a agresat.

„La data de 24 noiembrie 2024, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Slatina au fost sesizați de către Spitalul Județean de Urgență Slatina, cu privire la faptul că o persoană s-a prezentat la unitatea spitalicească și acuză că ar fi fost agresată fizic.

Din primele verificări, polițiștii au stabilit faptul că un tânăr de 37 de ani, din municipiul București, în timp ce se afla pe strada Centura Basarabilor, din municipiul Slatina, ar fi fost agresat fizic de către un tânăr de 32 de ani, din localitate, pe fondul unui conflict spontan.

În cauză a fost întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovirea sau alte violențe, cercetările fiind continuate pentru stabilirea situației de fapt și dispunerea de măsuri legale”, au anunțat reprezentanții IPJ Olt.

Primarul Slatinei, Mario De Mezzo, neagă orice implicare în scandal, lansând în schimb alte acuzații.

„Spre deosebire de PSD, care la alegerile locale a avut toți interlopii și traficanții de droguri în stradă, împotriva mea, să mă urmărească, eu nu am legături dubioase cu clanurile sportivilor sau orice alți interlopi pe care-i cclamează ei și pe care se vede că-i și cunosc foarte bine. Astăzi am fost ocupat cu organizarea alegerilor, pe partea amdinistrativă și politică, și nu am nicio legătură cu absolut nimic din ce s-a întâmplat în Slatina. Dimpotrivă, am urmărit doar procesul electoral și faptul că pesediștii cară oameni din județ la secțiile de vot și amplasează pesediști în jurul secțiilor de votare, să influențeze lumea, peșediști care recunosc că fac asta... Este o filmare pe care eu am pus-o pe Facebook, cu fratele ministrului Barbu (n. red. - ministrul Agriculturii, Florin Barbu), care recunoaște că el stă lângă secția de vot de la fosta Școală 10, corpul B al Liceului Titulescu, să supravegheze votul. Care e calitatea în care supraveghează votul? Că el recunoaște lucrul ăsta. Cu asta am fost eu ocupat toată ziua, cu organizarea alegerilor și să mă asigur că procesul electoral se desfășoară corect, să nu fie viciat de pesediștii disperați că au pierdut Slatina”, a declarat primarul Mario De Mezzo, pentru „Adevărul”.