Video Elena Lasconi: „Am votat pentru o Românie din care să nu mai vrei să pleci! Am adus prăjituri fără «blat»”

Candidata USR la alegerile prezidențiale din 2024, Elena Lasconi, și-a exprimat opțiunea de vot, marcând momentul cu o notă de umor. Aceasta a precizat că nu a venit cu mâinile goale la secția de votare, oferindu-le membrilor comisiei cafea, ceai și prăjituri „fără blat”. „E important asta, fără blat!”, a subliniat Lasconi, făcând aluzie la corectitudine și transparență, valori esențiale în procesul electoral.

Elena Lasconi a votat duminică dimineața, pe 24 noiembrie, înainte de ora 11,00. La ieșirea din secția de votare, a explicat motivele din spatele deciziei sale: „Am votat cu încrederea că astăzi nimeni nu o să-și facă bagajul să plece într-o altă țară, într-o țară în care să funcționeze instituțiile statului, într-o țară în care să ai parte de o școală bună pentru copilul tău, de un spital în care să fi tratat. Am votat cu încrederea că 1116 români nu au murit degeaba în 1989 și că putem să continuăm ce am început atunci. Am votat cu încrederea că vom avea o Românie pentru toți, nu doar pentru unii. Vă mulțumesc foarte mult”.

„Cred că astăzi putem face o schimbare semnificativă pentru România”

Candidata USR a fost întrebată dacă a avut emoții în ziua votului și a recunoscut sincer: „Da, încă nu tremur foarte tare, dar de ieri am simțit o presiune imensă. Toată lumea îmi povestea despre propriile emoții, fără să se gândească la ceea ce simt eu. Cred însă că astăzi putem face o schimbare semnificativă pentru România. Iubesc această țară și voi continua să lupt pentru ea!”.

Lasconi a mai menționat și că fiica ei, Oana, care trăiește în Paris, a sunat-o vineri seara și i-a comunicat că a votat-o.

Până la această oră, 11,00, au ieșit la urne aproximativ 2 milioane de alegători.

Printre cei mai matinali alegători s-au numărat Marcel Ciolacu, candidatul PSD și Nicolae Ciucă, candidatul PNL.

Secțiile de vot vor fi deschise duminică, 24 noiembrie, pentru primul tur de scrutin, atât în țară cât și în afara granițelor țării între orele 07,00 și 21,00.