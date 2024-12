AUR îi îndeamnă pe români să-l voteze pe Călin Georgescu: Ţara are nevoie de un Parlament suveran, dar şi de un preşedinte patriot

Partidul AUR a transmis luni seară, 2 decembrie, că-l susține pe Călin Georgescu în turul al doilea al alegerilor prezidențiale, care va avea loc pe 8 decembrie. Acest anunț vine în urma deciziei CCR de a valida turul I al alegerilor prezidenţiale.

Reprezentanții AUR, formaţiunea clasată pe locul al doilea în preferinţele românilor în urma alegerilor parlamentare din 1 decembrie, au apreciat anunțul CCR de a valida turul I al alegerilor prezidențiale, scrie Agerpres.

„CCR a validat alegerile! Pe 8 decembrie votăm un preşedinte patriot! Încercarea sistemului de a frauda alegerile a eşuat! Curtea Constituţională a validat astăzi turul I al alegerilor prezidenţiale, la presiunea poporului român, care s-a exprimat clar şi fără echivoc în favoarea forţelor suveraniste. Judecătorii CCR, pioni ai partidelor sistemului, au aşteptat, însă, rezultatul alegerilor parlamentare, pentru a vedea dacă duc jocul până la capăt, dar s-au speriat. În acest context, reluarea alegerilor ar fi avut, cel mai probabil, acelaşi rezultat. Românii s-au săturat de corupţie, de sărăcie, de abuzuri, de un sistem care, până astăzi, părea invincibil, un sistem care, ani la rând, a încercat să ne distrugă speranţa, să ne pună la colţ, să ne descurajeze”, au transmis reprezentanții partidului AUR într-un comunicat.

De asemenea, AUR a anunțat că va crea „Mişcarea pentru Reconstrucţia României”. În final, AUR a îndemnat românii să-l aleagă pe Călin Georgescu ca viitor președinte al României, un candidat anti-Europa, Anti-Occident și pro-rus.

„Astăzi, voinţa românilor a învins, dar lupta nu se opreşte aici! Vocea poporului trebuie să fie auzită şi ascultată de instituţiile statului şi de factorii decidenţi. Vom discuta, aşa cum am anunţat, cu societatea civilă, dar şi cu partidele suveraniste, pentru crearea unei mişcări: Mişcarea pentru Reconstrucţia României. Ţara are nevoie de un Parlament suveran, dar şi de un preşedinte patriot. Pe 8 decembrie continuăm pe acelaşi drum pe care am început: votăm Călin Georgescu, preşedinte!”, se mai arată în comunicatul AUR.

Curtea Constituţională a României a respins, luni, solicitarea lui Cristian Terheş, candidat la alegerile prezidenţiale, de anulare a rezultatelor din primul tur de scrutin. Turul doi urmează să aibă loc pe 8 decembrie între candidatul independent Călin Georgescu și președinta USR Elena Lasconi.