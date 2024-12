Traian Băsescu a fost la alegerile parlamentare. Cu ce partid a votat fostul președinte

Fostul președinte al României, Traian Băsescu, a votat duminica aceasta, 1 decembrie, la alegerile parlamentare.

După cum a anunțat sâmbătă pe Facebook, fostul președinte a anunțat că a votat cu Forța Dreptei. Băsescu a fost la să-și exprime opțiunea la Colegiul Național „Aurel Vlaicu", Strada Stephan Ludwig Roth 1, București.

„Cu speranţa schimbării democratice şi chiar cu speranţa consolidării a ceea ce avem până acum. Pentru că avem muncă de consolidat şi în zona democraţiei, şi în zona economiei, şi în zona socială.

E foarte important să iasă la vot (românii, n.red). (...) Să aleagă conducători care vor să menţină cursul actual al României, nu din ăştia care vor să o întoarcă cu 100 de ani înapoi”, a declarat Traian Băsescu.

Și președintele Forței Drepte, Ludovic Orban, a fost deja la vot, a Şcoala Gimnazială nr. 1 din Dobroeşti, din județul Ilfov.

„Am votat pentru a garanta forţa democraţiei, pentru a duce România pe calea dreaptă, am votat pentru libertate, am votat pentru o Românie în NATO, în Uniunea Europeană, o Românie patria fiecărui cetăţean al său, o Românie în care să se pună punct democraţiei originale de tip iliescian şi capitalismului de cumetrie, care a fost benefic numai pentru unii, să se pună punct parodiei de democraţie care a existat până acum, să asigurăm o democrație autentică, să întoarcem instituţiile statului cu faţa către cetăţeni”, a afirmat Orban.