 Donația sau vânzarea unui imobil către copil. Atenție la capcanele legale! | adevarul.ro
search
Luni, 19 Octombrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiJocurile Adevărul 🧠
juridice banner png

Donația sau vânzarea unui imobil către copil. Atenție la capcanele legale!

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Dacă doriți să transmiteți o locuință copilului dumneavoastră, donația și vânzarea sunt două variante cu efecte diferite.

pexels pixabay 164522 jpg
Foto: pexels

Prin donație, transmiteți imobilul gratuit. Contractul se încheie la notar, iar transferul are loc în timpul vieții dumneavoastră, nu prin moștenire. Donația nu poate fi revocată doar pentru că v-ați răzgândit sau relația cu copilul s-a deteriorat. Revocarea este posibilă în situații limitate, precum anumite fapte grave de ingratitudine ori neîndeplinirea nejustificată a obligațiilor impuse prin donație.

Vânzarea presupune, în schimb, un preț real și serios, pe care copilul se obligă să îl plătească. Simpla menționare a unei sume în contract nu transformă un transfer gratuit într-o vânzare veritabilă. Dacă actul ascunde o donație, această realitate poate fi dovedită și poate avea consecințe la moștenire.

Atenție, există și rezerva succesorală! Rezerva succesorală reprezintă partea minimă din moștenire protejată împotriva donațiilor și dezmoștenirilor care ar încălca-o. Beneficiarii sunt descendenții, soțul supraviețuitor și părinții defunctului, atunci când aceștia sunt chemați la moștenire. Rezerva fiecăruia reprezintă jumătate din partea care i s-ar fi cuvenit potrivit regulilor moștenirii legale, nu jumătate din fiecare imobil.

De aceea, donarea locuinței unui singur copil nu înlătură automat drepturile celorlalți moștenitori protejați. După deces, la calcularea rezervei sunt luate în considerare și donațiile făcute în timpul vieții. Dacă rezerva este încălcată, cei îndreptățiți pot cere reducerea donației atât cât este necesar pentru întregirea drepturilor lor. Donația nu se desființează automat doar pentru că există și alți copii.

O vânzare reală nu este, în principiu, supusă acestei reduceri. Există însă o precizare importantă: vânzarea către copil cu păstrarea uzufructului poate fi prezumată donație, până la proba contrară, în beneficiul celorlalți moștenitori rezervatari care nu au consimțit la înstrăinare.

Diferența esențială privește, așadar, gratuitatea transferului și efectele sale asupra moștenirii. Denumirea contractului nu poate înlocui realitatea înțelegerii dintre dumneavoastră și copil.

Pentru informații juridice verificate consultați JURIDICE.ro!

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
O importantă cercetătoare în domeniul cancerului a murit din cauza bolii pe care încerca să o vindece. Care a fost primul ei simptom
digi24.ro
image
Doi copii au pornit un Mercedes electric de 82.000 de euro la Salonul Auto de la Paris și l-au izbit de un panou. Ce a urmat
stirileprotv.ro
image
Centrul Bucureștiului DISPARE la un cutremur mare! Se vorbește de MII de MORȚI
gandul.ro
image
SURPRIZĂ! Călin Georgescu, din nou în fața judecătorilor. Când se decide soarta arestului la domiciliu
mediafax.ro
image
Eroul din Bistrița purta tricoul Rapidului: a sărit să-și apere profesoara și a fost înjunghiat. Motivul atacului care a șocat România
fanatik.ro
image
Calculele dinaintea învestirii Guvernului Niculescu: cu ce scor trece de Parlament cabinetul PSD cu premier independent
libertatea.ro
image
De ce nu va ajunge la închisoare elevul care a înjunghiat o profesoară și un coleg? Explicațiile judecătorului Cristi Danileț
digi24.ro
image
Elina Svitolina și Gael Monfils s-au despărțit: „Cel mai dureros adevăr pe care a trebuit vreodată să-l înfrunt”
gsp.ro
image
Surpriză uriașă: i-au dat trofeul pentru cel mai bun fotbalist din lume! Yamal și Kane nici n-au prins podiumul
digisport.ro
image
Lidia Fecioru, ritualul care te ajută să-ți găsești sufletul pereche! Ce trebuie să faci cu o monedă și o cănuță de lut
click.ro
image
Un charter plin cu români scoși din închisori a fost trimis din Dublin către București
antena3.ro
image
Ungaria a coborât inflaţia de la 26% la 1,6%. În România, preţurile cresc acum de patru ori mai repede
zf.ro
image
Se schimbă regulile de divorţ pentru părinţii cu copii. Condiţia care ar putea deveni obligatorie
observatornews.ro
image
'Profetul Apocalipsei', o nouă predicție BULVERSANTĂ, după ce a prezis pandemia Covid-19: 'Se va întâmpla în 2027'
cancan.ro
image
CCR decide joi dacă formula de calcul a pensiilor e constituțională. Care pensionari vor fi afectați? Și cum?
newsweek.ro
image
Prezentatoarea TV și-a dat pe spate fanii cu o nouă apariție incendiară: „Absolut superbă!”
prosport.ro
image
Se schimbă harta României! Comunele care vor dispărea, ce modificări apar concret pentru locuitori
playtech.ro
image
„Există riscul ca FCSB să piardă play-off-ul!” Avertisment dur pentru Gigi Becali și Laurențiu Reghecampf
fanatik.ro
image
Rectorul Universității București transmite mesaj simbolic: „Dacă în continuare vom avea oameni foarte buni, dar mediocrii ajung să conducă, lucrurile nu vor fi în regulă”
ziare.com
image
Ministrul de Interne din Franța a făcut anunțul mult așteptat, după protestele violente de la Paris
digisport.ro
image
Burlăcița Cristina Ionașcu, mărturisiri cutremurătoare! A fost înșelată în aproape toate relațiile și și-a pierdut ambii părinți din cauza cancerului
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cutremur pe scena politică. Și-au dat demisia în urmă cu puțin timp
romaniatv.net
image
Răsturnare de situație în cazul elevului din Bistrița care a înjunghiat o profesoară. Ce spune bunicul său. Victima, în sala de operație
mediaflux.ro
image
De 5 ori campion, astăzi taie și vinde fier: „Chiar acum mă ocup de niște vagoane de tren”
gsp.ro
image
Angela Similea, ravisantă la 80 de ani, într-o rochie splendidă, la Gala „Nu există nu se poate”, organizată de Andreea Marin
actualitate.net
image
Povestea reală a Cristelei Georgescu. Cine este, până la urmă, soția lui Călin Georgescu
actualitate.net
image
Radu Ștefan Bănică, mândru de realizările sale la 24 de ani. Ce relație are cu Andreea Marin și pentru ce îi este recunoscător tatălui său
click.ro
image
Greșeala pe care mulți români o fac înainte de culcare. De ce nu este recomandat să lași cheia în yală peste noapte
click.ro
image
Clipe de groază pentru Prințul Marco și Bianca Ghiurcă! Concurenții de la Insula Iubirii au trecut printr-un accident grav
click.ro
Kate Middleton versus Meghan Markle getty images jpg
Ducesa cu mâna lungă și ridicolă? Meghan și umilința trăită în fața lui Kate, după ce i s-au cerut înapoi hainele de lux
okmagazine.ro
Elizabeth Chudleigh, Ducesă de Kingston, profimedia 0164775193 jpg
Ducesa desfrânată care a venit aproape goală la balul secolului! Și-a ascuns primul soț pentru a se mărita cu unul mult mai bogat
okmagazine.ro
Cvadrupleți născuți în județul Olt, în 1939
Cvadrupleți născuți în județul Olt, în 1939
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Jennifer Lopez se iubește cu fostul soț al lui Nicole Kidman? „Se întâlnesc în mare secret!”
image
Radu Ștefan Bănică, mândru de realizările sale la 24 de ani. Ce relație are cu Andreea Marin și pentru ce îi este recunoscător tatălui său

OK! Magazine

image
Ducesa cu mâna lungă și ridicolă? Meghan și umilința trăită în fața lui Kate, după ce i s-au cerut înapoi hainele de lux