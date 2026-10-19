Donația sau vânzarea unui imobil către copil. Atenție la capcanele legale!

Dacă doriți să transmiteți o locuință copilului dumneavoastră, donația și vânzarea sunt două variante cu efecte diferite.

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Prin donație, transmiteți imobilul gratuit. Contractul se încheie la notar, iar transferul are loc în timpul vieții dumneavoastră, nu prin moștenire. Donația nu poate fi revocată doar pentru că v-ați răzgândit sau relația cu copilul s-a deteriorat. Revocarea este posibilă în situații limitate, precum anumite fapte grave de ingratitudine ori neîndeplinirea nejustificată a obligațiilor impuse prin donație.

Vânzarea presupune, în schimb, un preț real și serios, pe care copilul se obligă să îl plătească. Simpla menționare a unei sume în contract nu transformă un transfer gratuit într-o vânzare veritabilă. Dacă actul ascunde o donație, această realitate poate fi dovedită și poate avea consecințe la moștenire.

Atenție, există și rezerva succesorală! Rezerva succesorală reprezintă partea minimă din moștenire protejată împotriva donațiilor și dezmoștenirilor care ar încălca-o. Beneficiarii sunt descendenții, soțul supraviețuitor și părinții defunctului, atunci când aceștia sunt chemați la moștenire. Rezerva fiecăruia reprezintă jumătate din partea care i s-ar fi cuvenit potrivit regulilor moștenirii legale, nu jumătate din fiecare imobil.

De aceea, donarea locuinței unui singur copil nu înlătură automat drepturile celorlalți moștenitori protejați. După deces, la calcularea rezervei sunt luate în considerare și donațiile făcute în timpul vieții. Dacă rezerva este încălcată, cei îndreptățiți pot cere reducerea donației atât cât este necesar pentru întregirea drepturilor lor. Donația nu se desființează automat doar pentru că există și alți copii.

O vânzare reală nu este, în principiu, supusă acestei reduceri. Există însă o precizare importantă: vânzarea către copil cu păstrarea uzufructului poate fi prezumată donație, până la proba contrară, în beneficiul celorlalți moștenitori rezervatari care nu au consimțit la înstrăinare.

Diferența esențială privește, așadar, gratuitatea transferului și efectele sale asupra moștenirii. Denumirea contractului nu poate înlocui realitatea înțelegerii dintre dumneavoastră și copil.

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