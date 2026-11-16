Copiii în era inteligenței artificiale: cine îi protejează de riscurile noilor tehnologii?

Un chatbot poate părea un prieten mereu disponibil. O imagine creată artificial poate înfățișa un copil care nu există. În spatele acestor posibilități tehnologice apar însă riscuri pentru care legile și mecanismele de protecție trebuie să țină pasul.

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Într-o analiză publicată pe JURIDICE.ro, Laura Uriarte examinează răspunsurile legislative din România și Regatul Unit. Ideea centrală: protecția copiilor nu se poate limita la sancționarea celor care comit abuzuri. Contează și felul în care sunt construite și puse la dispoziția publicului instrumentele de inteligență artificială.

Când „prietenul virtual” devine un risc

Chatboții de tip companion sunt concepuți pentru conversații care pot semăna cu interacțiunile umane. Pentru copii, riscul nu privește doar accesul la răspunsuri nepotrivite, ci și dezvoltarea unor relații de dependență emoțională.

O altă problemă este generarea de imagini sexualizate cu minori. Faptul că o imagine este artificială și că, pentru realizarea ei, nu a fost fotografiat un copil real nu elimină problema protecției copiilor. Analiza pune astfel în discuție nu doar răspunderea persoanei care produce sau distribuie materialele, ci și reglementarea instrumentelor folosite.

Ce reguli există și unde rămân goluri

În Uniunea Europeană, Regulamentul privind inteligența artificială interzice anumite practici care exploatează vulnerabilitățile legate de vârstă. Separat, Regulamentul privind serviciile digitale impune platformelor online obligații de protecție a minorilor.

Existența regulilor nu este însă suficientă. Pentru ca ele să producă efecte, trebuie să fie clar cine verifică respectarea lor și cine poate aplica sancțiuni. În cazul României, autoarea subliniază importanța operaționalizării mecanismelor naționale de aplicare a Regulamentului privind IA.

Regatul Unit oferă un alt model, bazat pe legislația privind siguranța online și pe activitatea autorității de reglementare Ofcom. Nici acest sistem nu acoperă însă automat orice serviciu: potrivit analizei, unele aplicații autonome de conversație cu IA pot rămâne în afara regulilor existente.

Verificarea vârstei, fără sacrificarea vieții private

O soluție frecvent discutată este verificarea vârstei utilizatorilor. Dar protejarea copiilor nu ar trebui să ducă la colectarea excesivă a datelor personale. Măsurile trebuie să fie eficiente, proporționale și să respecte viața privată.

Totodată, proiectele aflate în dezbatere nu trebuie confundate cu legile aplicabile. Analiza discută inclusiv propunerea unui „majorat digital” la 16 ani și modificări legislative referitoare la materialele generate cu IA, fără a le prezenta drept reguli deja în vigoare.

Siguranța trebuie gândită de la început

Concluzia autoarei este că responsabilitatea nu poate rămâne doar în sarcina copiilor și a părinților. Furnizorii de tehnologie trebuie să ia în calcul riscurile încă din etapa de proiectare, iar autoritățile să aibă instrumentele necesare pentru a interveni.

Miza nu este doar eliminarea unui conținut periculos după apariția lui, ci reducerea riscului ca serviciul să îl producă sau să îl încurajeze.