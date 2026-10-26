Consiliul Legislativ a avizat favorabil scutirea de TVA pentru servicii educaționale digitale

O propunere legislativă care vizează scutirea de TVA pentru servicii educaționale digitale a primit aviz favorabil, cu observații, din partea Consiliului Legislativ, informează JURIDICE.ro.

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Propunerea, înregistrată cu numărul B528/2026 și inițiată de deputatul Iulius Marian Firczak, urmărește completarea articolului din Codul fiscal care reglementează activitățile de interes general scutite de TVA. Potrivit fișei parlamentare, inițiativa a primit și aviz favorabil din partea Consiliului Economic și Social.

Consiliul Legislativ precizează că nu se pronunță asupra oportunității măsurii. Cu alte cuvinte, avizul favorabil nu reprezintă o evaluare a utilității economice sau sociale a scutirii. Instituția formulează observații privind redactarea proiectului și atrage atenția asupra obligației de a solicita fișa financiară aferentă inițiativei.

În privința calendarului, Consiliul propune ca modificarea Codului fiscal să intre în vigoare la șase luni de la publicarea legii în Monitorul Oficial.