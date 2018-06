Motorola a lansat noua gamă Moto G6, telefoane la preţuri accesibile, cu specificaţii bune. Cât costă noile smartphone-uri

Moto G6 Plus

Noul Moto G6 Plus are un ecran de 5,9 inci cu raport de aspect 18:9, Full HD+ Max Vision. În plus, software-ul de imagine contribuie şi el la realizarea fotografiilor, iar tehnologia Dual Autofocus Pixel permite focalizarea mai bună a subiectului fotografiat.

De asemenea, camerafoto dipsune de diafragmă reglabilă software f/1.7 şi dimensiunii ale pixelului de 1.4um. Sistemul de cameră inteligentă permite şi scanarea textelor, precum şi detectarea diverselor obiecte sau a obiectivelor turistice. Dispozitivul este acoperit faţă-spate cu sticlă 3D Gorilla Glass.

Moto G6

Noul Moto G6 dispune de un ecran de 5,7 inci Full HD+ Max Vision, şi are spatele realizat din sticlă 3D, iar camerele duale principale sunt de 5MP şi 12MP. Bateria încorporată este de 3000 mAh, dispozitivul oferind autonomie pentru întreaga zi. În plus, acesta dispune şi de încărcare rapidă, care se realizează cu ajutorul alimentatorului TurboPower de 15W. Procesorul este unul de 1.8 GHz octa-core.

Moto G6 Play

Noul Moto G6 Play dispune de un acumulator de 4000 mAh, care ar trebui să reziste întreaga zi şi să ofere autonomie de până la 36 de ore cu o singură încărcare. În plus, procesorul din dotare este unul de 1.4 GHz octa-core, iar displayul, unul de 5,7 inci Max Vision HD+ cu raport de aspect 18:9.

De asemenea, camera pricipală, de pe spate se laudă cu 13 MP şi autofocalizare, iar cea secundară cu 8 MP.

Disponibilitate şi preţuri

Moto G6 Plus este disponibil la preţul de 1.399 lei.

Moto G6 este disponibil la preţul de 1.099 lei.

Moto G6 Play este disponibil la preţul de 899 lei.