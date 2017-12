Gafă de programare sau eroare de sistem? Site-urile Altex.ro şi Mediagalaxy.ro au vândut console Play Station 4 Pro la preţul de zero lei

Poate cea mai profitabilă „ofertă“ a fost la consolele PlayStation 4 Pro, gadget-uri care sunt capabile să redea jocuri şi conţinut video în format 4K şi care ar costa, în mod normal, aproximativ 1.700-1.800 de lei.

În plus, PlayStation VR s-a vândut în schimbul unui singur leu. Şi aici vorbim despre un dispozitiv care ar costa în mod obişnuit 1.700-1.800 de lei. Practic, cu doar un leu îţi puteai cumpăra un sistem de gaming complet pregătit pentru realitate virtuală.

Gafele au fost observate la timp de către cei responsabili cu cele două site-uri care aparţin aceluiaşi grup, iar platformele web se află, în acest moment, în mentenanţă. Trendul de preţuri de nimic a fost observat şi la alte produse, toate din gama PlayStation, precum controllere, căşti şi jocuri compatibile cu formatul acestei console.

Situaţia de dimineaţă nu ar fi prima gafă de acest gen care să se întâmple în online-ul românesc. Acum aproape trei ani, eMAG.ro a paţit-o în mod similar, foarte multe produse având afişate preţuri derizorii. În acel caz, retailerul a ales să onoreze comenzile.

Adevarul.ro a contactat reprezentanţi din cadrul Media Galaxy, însă aceştia au ales să nu comenteze situaţia actuală, fiind la curent cu gafa care s-a petrecut. Tot aceştia au dat asigurări că mai multe informaţii vor fi oferite publicului în cursul acestei zile.

Din termenii şi condiţiile Media Galaxy şi Altex

”4.2. In cazul in care preturile sau alte detalii referitoare la produse/promotii au fost afisate gresit, inclusiv din cauza faptului ca au fost introduse gresit in baza de date, ne alocam dreptul de a anula livrarea respectivului produs si de a anunta clientul telefonic/e-mail in cel mai scurt timp, despre eroarea aparuta, daca produsul nu s-a livrat inca.

5.5. Inregistrarea comenzii nu reprezinta si confirmarea acesteia. Dupa preluarea comenzii, aceasta va fi procesata de catre operatorii nostri in vederea confirmarii si stabilirii detaliilor de livrare. Termenul de livrare este de 1-3 zile lucratoare de la confirmarea comenzii”.