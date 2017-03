Noutăţile pe care le aduce Android O sunt mai mult utilitare decât impresionante

De trei generaţii Android nu a mai fost schimbat radical şi nu va fi cazul cu versiunea 8.0, denumită Android O (probabil Oreo). Vor fi introduse însă canale pentru notificări, unde să fie grupate noutăţile de la fiecare aplicaţie. Astfel, poţi vedea doar ce e important de la o aplicaţie şi să dispară „zgomotul". Ca bonus, funcţiile Doze şi Doze on the Go sunt îmbunătăţite pentru un consum mai bun de energie.

A fost îmbunătăţită funcţionalitatea de autocompletare a datelor, iar modul picture-in-picture ar trebui să facă multitasking-ul mai uşor de folosit pe Android, deşi pe ecranele de sub 5,5 inci nu va fi chiar o plăcere. Sunt derulate, de asemenea, câteva schimbări de design, de fonturi, de pictograme, astfel încât imaginea per total să fie mai consistentă, unitară.

Noul sistem de operare va fi compatibil cu codecuri audio hi-fi disponibile prin Bluetooth. Unul dintre acestea este codecul LDAC de la Sony. De asemenea, va exista şi o funcţie Wi-Fi Aware, sau Neighbor Awareness Netorking, care va permite dispozitivelor să comunice între ele prin Wi-Fi, fără un punct de acces la internet.

Tastaturile de pe Android O vor oferi o navigare mai bună în cadrul interfeţei. Google a creat noi modele predictible pentru navigarea în tastatură. Şi aplicaţiile vor analiza conţinutul web în WebView, folosind o tehnică de multiprocesare pentru a îmbunătăţi securitatea şi stabilitatea. Pe scurt, vor fi retuşate sau adăugate funcţionalităţi care n-au ajuns în Nougat, dar ar face sistemul mai eficient.