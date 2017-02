GH5 de la Panasonic e camera foto-video care te face să uiţi că ai vrut DSLR

Am exagerat puţin în titlu. Încă există o bază imensă de fotografi care preferă camerele foto de tip DSLR – oglindă, corp greu, rezistent la şocuri şi apă, pentru care au o gamă destul de mare de obiective. Totuşi, camerele acestea oricât de bune ar fi pentru fotografi, nu mai sunt high-end pentru videografi.

Panasonic a început cu Lumix GH2 să se remarce, GH3 a fost luat în serios, GH4 a adus 4K la un preţ mic, iar GH5 oferă două lucruri esenţiale: un preţ extrem de mic (aproximativ 2.000 de dolari) şi capabilităţi de videografie pentru care alţi producători cer de trei-cinci ori mai mulţi bani.

Panasonic Lumix GH5 are un senzor micro four thirds (de două ori mai mic decât unul full frame), 20 de megapixeli, stabilizare optică in body pe care o poate completa cu cea din obiectiv, ecran de 3,2 inci la rezoluţie de 1,62 mil. pixeli, 225 de puncte de autofocus, shutter electronic (1/16.000 sec.) şi mecanic (1/8.000 sec.), USB-C (premieră pentru camerele foto) şi filmează 4K la 4:2:2 10-bit output. Declanşatorul este garantat pentru aproximativ 200.000 de fotografii.

GH5 va fi disponibil în România din această primăvară, iar din 15 februarie până pe 20 martie e la precomandă, cu două bonusuri: garanţie cinci ani şi activarea gratuită a funcţionalităţii V-Log (importantă pentru producători de video). Magazine participante la promoţie: F64, Photo Hobby, West Buy.

Am testat câteva zeci de minute GH5 la convenţia Panasonic din Frankfurt. Vin de la un DSLR (Nikon) şi cu experienţă în zona mirrorless pe camere Panasonic, Sony şi Olympus. Pe scurt despre ce oferă GH5 e asta de zis: senzor mai mare decât modelele precedente (pentru cei cărora le pasă de rezoluţie), un sistem dual de stabilizare foarte bună, o calitate excelentă pentru 4K (pe toată dimensiunea senzorului), un meniu regândit, redesenat, care e mai intuitivă şi mai arătos decât înainte şi un corp care rezistă la umezeală şi praf.

Am făcut câteva poze cu GH5, am filmat, dar, din păcate, programele de procesare pe care le folosesc nu citesc încă fişierele de pe cameră. Am păstrat poze .JPG. Nu se mai pune problema de imagini proaste dintr-o cameră high-end, în prezent, ci mai degrabă te întrebi dacă merită banii prin ceea ce oferă pentru tine.

Pentru fotografi va fi o cameră bună, decentă, dar nu pentru cei care deja au obiective pe alte sisteme. Schimbarea e costisitoare şi curba de învăţare ar putea fi prea abruptă. Există, totuşi, tot mai mulţi fotografi care migrează spre mirrorless datorită dimensiunilor reduse. Însă niciunul dintre producători nu are o bază de obiective care să rivalizeze cu Nikon sau Canon. Evident însă de ce, cei doi mai producători sunt pe piaţa asta de două decenii (ba pe Nikon poţi folosi obiective de acum 40 de ani), pe când valul mirrorless a început mai serios din 2012.

Încă de la GH4, Panasonic a reuşit să livreze un body cu ergonomie bună, greu, dar nu obositor de greu, solid, ba chiar aş zice că cel mai apropiat lucru de DSLR, minus greutatea. Senzorul e mai mic, de unde şi greutatea redusă a obiectivelor. Ba chiar Panasonic tot promovează, prin comparaţie, cât de greu e un rucsac cu tehnică DSLR şi cât de uşor e unul cu echipament mirrorless. Cât despre gama de obiective, e suficient de bună, dar distribuţia în România nu e excelentă. Îţi poţi asigura însă, în cam 10-12.000 de lei, o trusă cu vreo trei obiective foarte bune. Şi aici, ca în multe cazuri, depinde ce doreşti.

Totuşi, merită reţinut şi că obiectivele Olympus funcţionează pe aparatele Panasonic.

Pentru videografie, nu există niciun concurent real pentru GH5. La nivelul acesta de preţ, la ce oferă şi cât de robuste au fost modelele precedente, este cea mai bună cameră. Şi atât. E o cursă în care mai e doar Sony. Canon are opţiuni reale abia când preţul trece de 10.000 de euro.

Până la un review şi până când programele vor putea interpreta fişierele, îmi permit o estimare: 2017 va fi anul în care videografia pe DSLR va muri. Canon şi Nikon au rămas mult în urmă, iar preţul este mult prea ridicat. D500, de exemplu, care filmează 4K are un preţ de 9.500 de lei. De partea cealaltă, GH5 va costa aproximativ 8.000 de lei, iar calitatea e de partea produsului Panasonic. Canon, companie celebră pentru 5D Mark III şi performanţa video obţinută din el, a lansat Mark IV cu 4K la un preţ de 17.500 de lei.

Ziceam însă de Sony, producător care s-a poziţionat bine în cursă cu Panasonic. Cel mai bun model cu care poţi compara GH5 e A7s II. Costă aproape 16.000 de lei şi da, filmează 4K şi e lăudat pentru calitate. Acum, depinde de fiecare client câţi bani are şi ce vrea să producă.