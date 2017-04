Câteva impresii după lansarea Panasonic Lumix GH5 în România

Panasonic Lumix GH5 trece la senzorul de 20 megapixeli pe care compania l-a introdus odată cu GX8, dar mai important e că va fi o cameră video excelentă, acolo unde orice DSLR (cu un preţ de bun-simţ) a rămas în urmă. Cu totul GH5 este o cameră nouă, în afară dimensiunii senzorului: micro four thirds. Meniul e schimbat (în sfârşit!), ai două sloturi pentru card, rezistenţă la apă, praf şi temperaturi scăzute, ecran rabatabil şi tactil, iar ergonomia per total e mulţumitoare pentru cineva care vine de la un DSLR.

Îl voi compara constant cu un DSLR, pentru că este o diferenţă mare între ceea ce oferă Sony, Fujifilm sau Olympus ca body pe mirrorless şi Panasonic. Cel puţin cu seria GH, Panasonic încearcă să ia din piaţa DSLR şi, până la urmă, acolo sunt banii mulţi pe care orice producător din piaţă şi i-ar dori.

Pentru mine, care vin de la un mid-range Nikon, are o ergonomie bună, este mai uşor şi dispune de toate controalele manuale necesare. Şi da, are vizor electronic, deşi nu l-am folosit prea mult, că vizionarea pe ecran îţi dă o libertate mai mare de a prevedea ce o să urmeze în cadru.

Ca aparat foto mai are însă un neajuns mare şi ţine de software. Panasonic excelează cu desăvârşire în a distruge cadre bune, în special când creşti ISO peste 800, din cauza felului în care tratează imaginile în condiţii scăzute de luminozitate, în special umbrele. A fost o problemă enervantă pe Lumix LX100 şi a ajuns într-o oarecare măsură şi în GH5, deşi nu mai e la fel de evidentă. Aici Olympus se descurcă mai bine, deşi foloseşte acelaşi format pentru senzor, în caz că te gândeai că ţine de hardware.

Merită să menţionez, totodată, şi că am avut spre folosire un obiectiv mediocru, un Lumix G Vario12-60mm, dar pentru un preţ de două ori mai mare poţi lua pentru aceeaşi distanţă focală unul care să fie potrivit pe GH5: Leica DG 12-60mm. Pe GH5 am testat şi cel mai bun obiectiv micro four thirds: Leica 42,5mm f/1.2, iar acesta pune cu adevărat în valoare noul senzor.

Acum, mai mult ca la generaţiile precedente, e evident că Panasonic trebuie să îmbunătăţească linia de obiective. A trecut perioada în care trebuia să ţină preţul jos ca să ajungă la cât mai mulţi oameni. Aşa cum şi pentru DSLR ai linii premium şi linii „de buget“, nişa mirrorless trebuie să înceapă să cultive „sticlă“ mai bună. Panasonic n-ar vrea să ştii asta, dar Olympus oferă câteva obiective mai bune pentru distanţe focale necesare, cum ar fi 35mm sau 85mm.

Dincolo de aceste două neajunsuri, unul mai mare, altul mai mic, rămân la prima părere după primul contact cu GH5: te poate face să renunţi la DSLR pentru zona mirrorless, iar preţul nu poate fi depăşit, încă. Tot pachetul pe care reuşeşte să-l livreze Panasonic, la 9.000 de lei doar body, nu poate fi echivalat cu nimic din piaţă. Fujifilm oferă o calitate bună a fotografiilor, dar suferă pe video. Cel mai bun Sony e cu aproape 5.000 de lei mai scump, iar pe DSLR încă nu există atâtea opţiuni pentru video. GH5 are şi un sistem dual de stabilizare a imaginii, o parte fiind în body, cealaltă în obiectiv.

Între timp a primit şi Lightroom suport pentru noile fişiere RAW din GH5, astfel că poţi trece peste neajunsul procesării deficitare a JPG-urilor în cameră. Ca dynamic range încă e o diferenţă faţă de un full frame, dar trebuie să ţii cont că senzorul acesta e de două ori mai mic. Desigur, nici defocalizarea fundalului (bokeh) nu e la fel de pronunţată, ţine tot de senzor (în special) şi de obiective mai luminoase, acolo unde cel mai bun e cel Leica mai sus menţionat. Personal aş recomanda GH5 pentru greutatea redusă, funcţionalităţile pe video şi viteză în autofocalizare, încă mai bună decât la Olympus, Fujifilm şi Sony (pe full frame, că seria A6000 se descurcă bine).