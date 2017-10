(P) Cum se reduce colesterolul

Acestea duc la ateroscleroză şi incidente cardiovasculare acute, care cel mai adesea sfârşesc prin infa sau accident vascular cerebral.

Vestea bună

Există o modalitate de reducere a colesterolului şi trigliceridelor pe cale naturală. Studiile confirmă faptul că valorile acestora sunt influenţate pozitiv de grăsimile omega-3. În multe cazuri de dereglări uşoare până la moderate, şi colesterolul ”rău”, şi cel ”bun” intră în normă.

Însă nu toate grăsimile omega-3 acţionează la fel. Efectul lor depinde de mai mulţi factori. Este demonstrat că seminţele de in au influenţă asupra colesterolului doar dacă se administrează ca seminţe crude sau proaspăt măcinate. Sub formă de ulei de in nu există un efect clar pronunţat. Rezultate mai bune are uleiul de peşte, care are însă un dezavantaj foarte important – acizii graşi omega-3 din el sunt sub formă de trigliceride. Trigliceridele se asimilează mai greu în organism şi în cele din urmă omul beneficiază ”cu întârziere” de efectul necesar.

Există grăsimi omega-3 cu efect necondiţionat

Natura a avut grijă să ne furnizeze un remediu cu adevărat eficient, care atinge rezultatele dorite fără probleme – acesta este uleiul de krill, extras din creveţi antarctici. Neobişnuitul ulei de krill este disponibil in formă pură în capsulele Visilife Health. Graţie acestuia Visilife Health are cele mai bune rezultate în lupta împotriva colesterolului. Pentru o administrare de doar 2 capsule pe zi timp de 3 luni colesterolul ”rău” se reduce cu 32%, iar cel ”bun” creşte cu 44%.

Visilife Health are un efect puternic asupra optimizării valorilor colesterolului şi prevenţia problemelor cardiovasculare. Beneficiile sale nu se reduc însă doar la asta. Este demonstrat că Visilife Health prezintă un efect benefic puternic şi pentru durerile articulare şi artrită, putere de concentrare scăzută şi memorie slabă, dureri menstruale. De asemenea, datorită efectului antioxidant puternic, pentru o administrare regulată, capsulele îmbunătăţesc imunitatea şi încetinesc procesul de îmbătrânire.

