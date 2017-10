Fructe şi legume care combat retenţia de lichide

Ananas

Acest fruct galben şi delicios conţine o cantitate mare de substanţe nutritive, care nu numai că ajută în procesul de eliminare a lichidului reţinut de organism, ci întăresc ficatul, inima şi plămânii. Ananasul este sursă bogată de vitamine (A, B6, B9, C şi K) şi minerale (sodiu, potasiu, fier, calciu şi magneziu). În plus, are proprietăţi diuretice. Este recomandat să mănânci zilnic câte o felie de ananas la micul dejun, gustarea de după masa de prânz sau seara, ca gustare după cină.

Roşie

Datorită vitaminei C care stimulează funcţia rinichilor dar şi a potasiului, roşia ajută foarte mult la realizarea procesului de eliminare a lichidelor reţinute de organism. În plus, are un conţinut caloric foarte scăzut. Include în alimentaţia zilnică roşia!

