De ce colagenul marin este foarte important pentru menţinerea unor articulaţii puternice

Cunoscută şi sub numele de proteină a tinereţii, colagenul este liantul care menţine legătura dintre celule, oferind sprijin structural, rezistenţă şi elasticitate. Este ţesutul conjunctiv care se regăseşte în aproape toate structurile organismului (inimă, plămâni, piele, muşchi, oase, păr sau articulaţii). Mai mult decât atât, structura pielii conţine în proporţie de 70% colagen. Cu alte cuvinte, apariţia ridurilor poate fi corelată cu o scădere a nivelului de colagen.

Pe măsură ce producţia de colagen din organism scade odată cu vârsta, se diminuează şi calitatea acestei proteine, astfel încât rezistenţa cartilajului articular, capacitatea de întindere a tendoanelor, calitatea pielii cât şi tonusul au de suferit. Conform studiilor ştiinţifice, începând cu vârsta de 25 de ani, în funcţie de bagajul genetic, colagenul se distruge cu o rată de 1,5% pe an. Calitatea colagenului poate influenţa într-o anumită măsură longevitatea.

Printre motivele scăderii nivelului de colagen din organism se numără înaintarea în vârstă, modificările hormonale, consumul crescut de alcool, medicamente, alimentele procesate, fumatul, un stil de viaţă dezordonat, zahărul alb, deficitele nutriţionale, deshidratarea, stresul sau alte traumatisme.

Un studiu efectuat de către Şcoala de Sănătate Publică de la Universitatea din Beijing a scos în evidenţă colagenul din sursă marină care are un efect mai puternic în ceea ce priveşte dezvoltarea oaselor. S-a folosit colagen marin extras din solzii de peşte şi s-a evidenţiat dezvoltarea femurului la animale de ambele sexe. La finalul studiului, s-a ajuns la concluzia că suplimentele cu colagen marin cresc semnificativ mărimea, densitatea minerală şi duritatea femurului.Deoarece mineralele din oceane şi mări creează şi conditii de viaţă unice, acest tip de colagen are şi proprietăţi mai accentuate. Pe de altă parte, colagenul de origine animală sub formă de gelatină, îl consumăm rar din alimentaţie.

Prin comparaţie, colagenul din sursă marină are absorbţie mai ridicată în organism faţă de colagenul din sursă animală (bovină sau porcină). În plus colagenul extras din peşte are o structură aproape identică cu cea a colagenului uman.

Cum poţi stimula organismul să asimileze mai mult colagen