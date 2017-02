Efectul apei cu lămâie asupra organismului. Cum reduci numărul de calorii din alimentaţie

Un bărbat sedentar între 36 şi 40 de ani are un necesar caloric estimat de medicii nutriţionişti de 2.400 de kilocalorii pentru menţinerea greutăţii, în timp ce unul activ – 2.800. O femeie de aceeaşi vârstă are nevoie în primul caz de 1.800 de kilocalorii, iar în cel de-al doilea de 2.200. Dietele cu puţine calorii sunt menite să asigure un deficit de calorii de 500 -1.000 pe zi faţă de necesarul energetic recomandat în funcţie de vârstă, sex şi activitate fizică.

Prin urmare, aceia care vor să mai scape de kilogramele în plus trebuie să facă câteva schimbări în alimentaţie care să ducă la scopul dorit. Aceste schimbări sunt următoarele, potrivit „Abecedarului de obezitate“, coordonat de prof. dr. Nicolae Hâncu, medic primar diabet, nutriţie şi boli metabolice.

Sucurile, băuturile energizante şi fres-urile din fructe ar trebui înlocuite cu apă în care punem câteva picături de lămâie, mentă, ghimibir sau ceiuri – alb, roşu, verde sau negru – infuzii de plante – tei, mentă, fructe de pădure. În acest fel, reuşim să economisim circa 100 de kilocalorii la fiecare pagar, adică 400 de kilocalorii la fiecare litru de lichid.

Lapte gras – 3,5% grăsime ar trebui înlocuit cu acela cu 1,5% grăsime ceea ce înseamnă 50 de kilocalorii economisite la o cană de lpate. Acelaşi lucru este valabil şi pentru iaurtul gras, smântână sau brânzeturi, unt, mar garină ( cu menţinea ca margarina să fie produsă prin esterificare, deci să aibă un conţinut redus de acizi graşi trans - ). Margarinele noi obţinute prin esterificare în locul hidrogenării (metodă mai veche) nu sunt nocive pentru sănătate cum erau sortimentele mai vechi. În plus, conţin acizi graşi omega 3 şi omega 6 cu efect benefic pentru sănătate.

Carnea albă, respectiv pui, peşte, curcan, fără piele este recomandată, la fel şi peştele de 2 ori pe săptămână.

Sunt de evitat mezelurile, conservele de carne, pateurile, afumăturile, consumul de alimente prăjite în ulei sau de tip şniţel sau caşcaval pane.

Uleiul va fi adăugat în aliemntaţie cu linguriţa. O lingurăţă conţine 40 de kilocalorii.

Alcoolul ar trebui şi el ocolit. O sticlă de bere de 500 mililitri are aproximativ 200 de kilocalorii, un pahar cu vin de 120 de mililitri are 100 de kilocalorii, iar 50 de mililitri de tărie aduc în alimentaţie un plus de 125 de kilocalorii. Totodată, alcoolul ar trebui ocolit pentru că stimulează apetitul crescând ingestia de alimente. Prin înlocuirea berii – circa 200 de kilocalorii la 500 mililitri - cu cea fără alcool reuşim să economisim 100 de kilocalorii.