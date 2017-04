Argila verde combate acneea şi căderea părului

Natura întotdeauna a fost la îndemâna ta pentru a te ajuta să te bucuri de minunile ei, astfel că argila verde te poate ajuta să slăbeşti uşor şi să ai un ten de invidiat! Nu trebuie decât să o bei timp de 24 de zile şi să aplici o mască de faţă măcar o dată pe săptămână. Argia este bogată în oligoelemente, săruri minerale, potasiu, oxid de calciu, fier, magneziu şi sodiu, benefice organismului tău.

Indiferent de severitatea acneei cu care te confrunţi, tratamentele locale îţi pot ameliora problema după 3-6 luni de terapie şi adesea poate fi însoţită de efecte secundare.

Medicamentele pot fi completate cu terapiile pe bază de argilă, mai ales cea verde extrasă din roci vulcanice situate în Golful Finlandei.

Opinia specialistului



„Este un foarte bun absorbant, asta înseamnă că atrage substanţele toxice şi microorganismele de pe suprafaţa pielii pentru că atrage particulele încărcate pozitiv. Toate toxinele sunt încărcate pozitiv”, spune dr. Oana Clătici, medic specialist dermatolog.

Poate stopa dezvoltarea excesivă a coşurilor

Datorită proprietăţilor sale antiseptice, argila este de un real folos în lupta împotriva acneei.

Argila verde are avantajul că poate fi utilizată pe orice tip de ten, nu are efecte secundare şi nici contraindicaţii. Aceasta oferă luminozitate pielii, îmbunătăţeşte echilibrul pielii şi o tonifică, are o acţiune puternic anti-înflamatoare, depurifică tenul cu probleme de acnee, pete şi cosuri, având un efect regulator puternic al nivelului de sebum pentru tenul gras. Are rezultate excelente în tratarea cuperozei, reduce pungile de sub ochi, are efect antirid, întăreşte firul de păr şi reglează excesul de sebum la nivelul scalpului.

Află pe clicksanatate.ro cum se prepară corect masca de argilă!

Ce afecţiuni poţi trata cu lapte matern

Alimente cu efect detoxifiant pentru ficat