VIDEO Simona Halep este nominalizată pentru lovitura anului în Fed Cup

Halep a fost nominalizată pentru un punct de la întâlnirea cu Cehia, din primul tur al Fed Cup, scrie news.ro.

Mai sunt nominalizate Belinda Bencic (Elveţia, un meci de la întâlnirea cu Germania, din primul tur), Viktorija Golubic (Elveţia, semifinala cu Cehia), Caroline Garcia (Franţa - semiifnala cu Olanda şi finala cu Cehia) şi Barbora Strycova (Cehia, finala cu Franţa, meciul de dublu).

Câştigătoarea va fi desemnată prin comentarii la postarea de pe Facebook a Fed Cup. Halep poate fi votată cu comentariul #ShotA.

It's time for you, our fans, to pick your #FedCup #ShotOfTheYear! Vote for your favourite and we will announce the winner on New Year's Eve! pic.twitter.com/GjDiQBOTXj