VIDEO Tenis: ce se întâmplă când încerci să serveşti câteva mingi  legat la ochi. Protagonistă: Jelena Ostapenko

Ce se întâmplă când vrei să serveşti câteva mingi, dar există un mic inconvenient şi acela că nu vezi. WTA a legat-o la ochi pe Jelena Ostapenko şi a rugat-o să ne arate cum serveşte. A ieşit, bineînţeles, un clip amuzat cu prietena Soranei Cârstea din circuit.

Jelena Ostapenko, aflată acum pe locul 5 WTA, se apropie de marea încercare a sezonului, turneul de la Roland Garros. Din postura de câştigătoare a ediţiei de anul trecut, ea are de apărat 2.000 de puncte.

"Was it close?! Where was it?!" 😂 😂



Check out how @JelenaOstapenk8 fared with the Blindfold Serve challenge ⬇️ pic.twitter.com/LTmkt9lfYR