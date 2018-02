VIDEO Fanii Voluntarului sunt aduşi cu autobuzul la meci şi primesc bilete gratuite. Au venit cu steagul Marii Britanii şi i-au mulţumit primarului

Golurile au fost marcate de Bosoi ’28, Sin ’33, Bădic ’44 şi Chelaru ’49.

FC Voluntari: Petrariu - Pleaşcă, I. Balaur, Achim, Bucurică - Răuţă, Novac (Voicu ’46) – Ivanovici (Căpăţână ’66), Marinescu (Cernat ’85), Pîrcălabu - Ad. Bălan. Antrenor Claudiu Niculescu

CSM Poli Iaşi: Koşelev - Bosoi, Mihalache, Cioinac, Bădic – Qaka (Mihăescu ’83), Chelaru (Panţîru ’86) - Platini, Jo, Andrei Sin (Zaharia ’77) - A. Cristea. Antrenor Flavius Stoican

"Nu sunt de spus foarte multe lucruri. Îmi găsesc greu cuvintele. Sunt supărat şi dezamăgit pentru ce s-a întâmplat în această seară. Când faci greşeli individuale sau colective, Iaşiul te poate taxa. Ne-au taxat la cele trei greşeli pe care le-am făcut în prima repriză. Mă deranjează lipsa de atitudine a unor jucători. Vom vedea ce se va întâmpla de săptămâna viitoare. Nişte măsuri trebuie luate. Sunt trist, nu ştiu cum se simt băieţii. E un rezultat umilitor. Nu mă aşteptam la un astfel de deznodământ. Toţi suntem vinovaţi", a spus Niculescu la Digi Sport.

Asustenţa la meciurile Voluntariului nu este grozavă, tocmai de aceea anumiţi suporteri au anumite facilităţi. Un grup de fani înarmaţi cu steaguri a venit cu autobuzul la meci, iar un „director de la RATB“ le-a împărţit bilete. Un suporter a adus steagul Marii Britanii la meci şi i-a mulţumit primarului Pandele. Iată şi explicaţiile acestuia:

This is an EPIC VIDEO. These guys are the ultras group at FC Voluntari. Absolutely amazing clip. They also support Great Britain (!!!). The nicest ever ultras leader talks to the press using his loudspeaker. pic.twitter.com/GWYycUqb7S