VIDEO Venus Williams, în finala Turneului Campioanelor la 37 de ani!

Sportiva de 37 de ani s-a impus în două ore şi 30 de minute de joc.

În finală, Venus va juca împotriva unei alte Caroline, daneza Wozniacki, locul 6 WTA, care a învins-o pe Karolina Pliskova, locul 3 mondial, scor 7-6 (9), 6-3, după o oră şi 56 de minute de joc.

Prin acest succes, Wozniacki a ajutat-o pe Simona Halep să îşi păstreze locul 1 WTA până la finalul anului.

Venus Williams este pentru a treia oară în finală la Turneul Campioanelor, unde s-a impus în 2008, după o finală cu Vera Zvonareva, aminteşte News.ro.

.@Venuseswilliams outlasts Garcia, 6-7(3), 6-2, 6-3!



She will play Wozniacki in tomorrow's @WTAFinalsSG final! pic.twitter.com/wZtld9Pdsp