Un fost tenismen de performanţă promovează excelenţa în sport prin programe de nutriţie

În palmaresul său se află e află, titlul de campion naţional la echipele de juniori sub 18 ani, titlul de vice-campion naţional la dublu – juniori sub 18 ani şi două titluri ITF, la dublu şi la simplu. “A fost o perioadă foarte frumoasă din viaţa mea, care m-a ajutat enorm să mă dezvolt ca om, să descopăr numeroase culturi ale lumii şi să deprind numeroase aptitudini. Acum îmi este oarecum uşor să vorbesc despre acea perioadă, însă, la momentul respectiv, fiind constrâns de numeroasele accidentări care apăreau periodic şi îmi puneau tot mai multe piedici în viaţa sportivă, decizia retragerii nu a venit deloc uşor”, a declarat Tudor, pe blogul său. El a acordat mare atenţie şi studiilor universitare, obţinând licenţa şi Masterul în Diplomaţie în Economia Internaţională la ASE Bucureşti – Facultatea de Relaţii Economice Internaţionale.

Experienţa de 15 ani ca jucător profesionist, la care s-au adăugat studiile superioare, i-au oferit lui Tudor Şulea cunoştinţele necesare pentru a înţelege pe deplin nevoile actuale ale sportivilor. Astfel, cu un interes deosebit pentru excelenţa în sport, a înfiinţat în anul 2015 High Energy Concept, având misiunea de a oferi soluţii nutritive de top, optimizate şi personalizate în funcţie de cerinţele fiecărui sportiv. Această firmă este un magazin de suplimente nutritive de elită ce se adresează sportivilor profesionişti şi amatori şi a fost înfiinţată din dorinţa de a oferi suplimente nutritive de calitate superioară şi consultanţă dedicată în materie de nutriţie sportivă pentru sportivii români, ce are ca motto: “Susţinem Excelenţa în Sport!”

Tudor Şulea a perfectat contracte in sportul alb cu Horia Tecău, lotul de Cupa Davis al României, tabăra “Train Like a Pro” a lui Victor Hănescu, Nicolae Frunză, Bogdan Borza, Jaqueline Cristian sau Gabriela Ruse. Plus din alte discipline sportive, cu grupări precum CS Tricolorul LMV Ploieşti (volei) sau HC Dobrogea Sud Constanţa (handbal).