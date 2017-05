Tupeul lui Reghecampf: „Vreau să-mi fie amânată suspendarea pentru la toamnă“

"Nu vreau să profit de faptul că Şumudică a fost iertat şi şi-a ispăşit suspendarea la începutul acestui campionat. Am apelat la cei de la federaţie, am făcut o scrisoare, dar nu datorită faptului că ei l-au ajutat pe Şumudică, între ghilimele, şi i-au dat acea suspendare anul acesta. Am întrebat dacă se poate să fac această suspendare anul viitor, pentru că sunt ultimele două etape şi este foarte important pentru Steaua ca eu să fiu pe bancă. Era acelaşi lucru, numai că răspunsul pentru mine a fost unul negativ. Sunt convins că jucătorii vor avea o reacţie foarte bună, chiar dacă nu voi fi eu pe bancă", a spus Reghecampf la Digi Sport.

Tehnicianul a evitat să vorbească despre viitorul său: "Pe mine în momentul acesta mă interesează să urmăresc cu foarte mare atenţie ce se va întâmpla în ultimele două etape după care voi avea o discuţie cu patronul echipei şi vom vedea ce va fi pentru anul viitor".