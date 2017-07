Surpriza zilei la BRD Bucharest Open: Cârstea, eliminată în turul I. Explicaţiile Soranei şi rezultatele de până acum

BRD Bucharest Open a continuat cu meciuri jucate pe o căldură sufocantă.





Într-un duel al româncelor care a început de la ora 14.00, Ana Bogdan (108 WTA) a furnizat surpriza zilei, trecând de Sorana Cârstea (53 WTA).





A fost 6-4, 6-2, după o oră şi 36 de minute. Pentru Ana Bogdan urmează un meci, în turul II, cu Buyukakcay (165 WTA).





„Am început puţin cam moale, am intrat destul de târziu în meci şi n-am reuşit să-mi revin. Am jucat puţin cam defensiv, cam încordat, iar ea a jucat destul de bine. Cu o zi proastă a mea şi o zi bună a ei, asta a fost diferenţa. Şi la minge de meci, mă aşteptam la o revenire, am încercat tot ce am putut, un pic cam lentă pe picioare şi n-am reuşit să intru în meci în niciun moment, aşa cum mi-am dorit. E mai greu să joci împotriva unei românce, vreau să o felicit, un meci bun din partea Anei. A fost o zi proastă din partea mea peste care trebuie să trec. Mie mi-e puţin greu să trec de pe iarbă pe zgură, iar pe alunecări, retrageri mai largi, nu ştiu dacă am jucat vreodată bine după Wimbledon. Dar ăsta e programul.





Mă aşteptam la mai mult azi, dar asta e, trebuie să o iau ca pe o zi proastă şi mâine din nou la antrenament. Ăsta e tenisul, sunt şi zile mai proaste, s-a nimerit însă să fie la Bucureşti, unde aş fi vrut să pot să fac mai mult, să stau mai mult în turneu. Am încercat, dar mai mult n-am putut azi. Mai sunt destule românce în turneu şi mi-ar plăcea să câştige o româncă“, a explicat Cârstea pentru Dolce Sport.





Rezultate zilei de marţi





Bogdan – Begu 6-4, 6-2





Goerges – Glatch 1-6, 6-3, 6-1





Maria – Kerkhove 6-1, 6-2





Frech – Kovinic 3-6, 7-5, 3-6





Begu – Jorovic 6-4, 6-1





Sevastova – Cepelova 6-2, 6-0





Ruse – Shinikova 6-2, 6-1