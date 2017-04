Strigătul de disperare al unui antrenor: „Poate am moacă de prost!“. LPF şi FRF, atacate pentru un program stupid

Etapa a 4-a din play-out a debutat cu două remize albe: ASA Târgu-Mureş - Pandurii 0-0 şi ACS Poli Timişoara - Concordia Chiajna 0-0.

E oarecum firesc faptul că ambele meciuri s-au terminat fără gol, deoarece echipele au fost epuizate din cauza acestei etape intermediare. Nu e clar de ce s-a ajuns la această programare, în condiţiile în care, în acest an, nu vom avea vreun turneu final, ca în 2016, atunci când a fost Campionatul European. Drept urmare, play-out-ul s-ar fi putut lungi până la mijlocul lunii iunie. Aşa, la cum a gândit ţintarul LPF, ultima rundă se va disputa la 4 iunie.

Cea mai mare victimă a acestei programări e ACS Poli Timişoara. Ajunsă în finala Cupei Ligii şi în semifinalele Cupei României, echipa antrenată de Ionuţ Popa a avut nişte partide suplimentare, în afara celor din play-out. Iar bănăţenii n-au fost menajaţi deloc de şefii de la LPF. Aşa se întâmplă că, între 28 martie şi 4 aprilie, adică în 7 zile, au disputat trei meciuri dintre care unul de 120 de minute în sferturile Cupei României!

După remiza de pe teren propriu cu Concordia Chiajna, Ionuţ Popa a „explodat“ la microfonul Digi Sport şi a dat de pământ cu programarea gândită de şefii fotbalului românesc.

Ce a spus?

*Nu vreau să vorbesc nimic despre meci. Vreau doar să-i întreb pe Răzvan Burleanu şi pe Gino Iorgulescu dacă le place cum jucăm. Mie nu-mi convine cum jucăm din două în două zile. Eu nu mai pot să vorbesc de fotbal. Nu ştiu cine face programările, nu mă interesează, dar eu joc din două în două zile. De miercuri şi până astăzi, am aproape patru meciuri. Trei meciuri plus prelungiri.

*Jucătorii mei nu mai pot să stea în picioare. Au ficat, au plămâni, au inimă, dacă se întâmplă ceva cu un jucător de la Poli? Răspunde Gino Iorgulescu sau Răzvan Burleanu? Degeaba au toate mijloacele de refacere la dispoziţie, dacă n-au şi timp. E bătaie de joc! Mâine am liber şi poimâine plec la Târgu Jiu, că joc iar. Cum au gândit asta?

*Mi-au dat comunicat, domnul Burleanu, domnul Iorgulescu, şi din partea Federaţiei, şi din partea Ligii, că le-am cerut banii din Cupa Ligii. Mi-au dat comunicat să-mi pună pumnul în gură, să tac. Nu vreau să tac! Vreau să se facă dreptate! De ce sunt programat în halul ăsta?!

*Nu ştiu de unde vine programarea. Din cer, din iad, nu ştiu de unde vine, dar eu tot joc din două în două zile. Nu mai pot. Jucătorii nu se mai pot concentra. Ce faier am fost eu că am mers în acest două competiţii (n.r. - Cupa Ligii şi Cupa României). Fraier mare am fost că am mers. Explică-mi şi mie cum se poate aşa ceva. Nici în Anglia nu se poate aşa ceva.

*Aceasta e frustrare. Suntem frustraţi. Plecăm cu -14 penalizare în campionat, suntem programaţi, cum suntem programaţi şi suntem frustraţi. Nu jignesc pe nimeni, respect Liga şi Federaţia!

*Să nu mă prezint? Uite că nu mă prezint! Fac blaturi la Cupa României sau la Cupa Ligii. Am respectat aceste două competiţii. Suntem singura echipă din România pe trei fronturi. Puţin respect pentru echipa asta! Nu puteau să mă bage sâmbătă sau duminică cu Târgu Jiu la Severin? Nu înţeleg! Poate sunt eu mai fraier, am moacă de prost. Să-mi explice şi mie.