„Situaţia e sub control!?“ Reghe anunţă schimbări mari la iarnă. Pe ce dă vina antrenorul Stelei, după eşecul cu Dinamo

"Sunt foarte multe întrebări pe care ni le punem după un asemenea meci. Am făcut greşeli foarte mari, trebuie să analizăm foarte bine de ce se comit aceste greşeli personale. Nu avem agresivitate. Am început bine, am avut ocazii mari, dar nu le-am fructificat. Apoi, am luat goluri foarte uşor. Trebuie să fim şi mult mai pragmatici, mult mai atenţi când avem posesia. Nu am scăpat situaţia de sub control, uitaţi-vă că după meciul cu Timişoara am fost în imposibilitatea să folosim doi jucători importanţi, pe Bourceanu şi Pintilii. Tot sezonul a fost unul foarte greu din acest punct de vedere, nu am avut apţi fotbalişti foarte importanţi.Vom schimba mult în iarnă şi mă refer aici la mentalitate. Atitudinea trebuie să fie alta, când se pierde mingea ceilalţi trebuie să fie atenţi şi să nu mai comitem atât de multe erori", a declarat Reghecampf la Digisport,