Sfaturile lui Halep pentru părinţi şi antrenori: ce ar trebui să ştie şi să facă oamenii care vor să-şi dea copilul la tenis

FRT organizează la 28 iunie, de la ora 17.00, la Centrul Naţional de Tenis o acţiune intitulată „Antrenament pentru părinţi şi antrenori“.





În cadrul evenimentului la care sunt invitaţi atât părinţii micuţilor, cât şi antrenorii care activează în domeniu se va discuta despre modalitatea în care trebuie să-ţi îndrumi copilul în lumea sportului-alb. Potrivit Digi Sport, Federaţia Română de Tenis a cerut ca Simona Halep să vină cu o serie de sfaturi pentru cei care vor participa la acest seminar.





Care a fost mesajul Simonei?





Despre seminar



Ideea acestui seminar mi se pare foarte bună. Ajută mult ca aceste persoane (implicate în tenis - copii/părinţi) să înţeleagă acest sport şi să se dedice POZITIV.





Copiii au nevoie de sprijinul părinţilor mereu, nu contează vârsta sau nivelul la care au ajuns. Dar relaţia trebuie să rămână strict -părinte copil-. Eu am avut / am în continuare nişte părinti deosebiţi. Nu am fost forţată niciodată, nu am fost certată niciodată pentru că am pierdut sau să mi se reproşeze că au investit (financiar şi sufleteşte) în mine. Niciodată! Dar mereu au fost alături de mine, implicaţi!





Despre Mental Coaching

Din propria mea experienţă recentă (3 săptămâni cu Silviu Zancu) spun că este bun. Te ajută mult să te înţelegi ca sportiv şi să găseşti aspectele la care trebuie să lucrezi: în plus te ajută cu metode. Este greu să-ţi dai seama de nişte lucruri atunci când eşti prea mult în interiorul lor.





Cele mai importante lucruri

O susţinere financiară ca să nu fie ingrijoraţi. Încrederea este factorul principal. Părinţii să aibă întelegerea necesară să susţină pasiunea copilului faţă de tenis. Şi niciodată să nu se uite sentimentul de joacă, de plăcere, de bucurie sufletească.





Despre dificultăţi

Sacrificiile sunt enorme. Îmi dau seama de la zi la zi că trebuie să te dedici în totalitate sportului, cu jumătăţi de măsură nu reuşeşti. Şi asta o spun cu toată convingerea. Trebuie să renunţi la multe, chiar şi la tine că persoană dacă ai un vis mareţ în capul tau ca sportiv.





Mie nu-mi este greu să fac acest lucru pentru că am o dorinţă enormă să reuşesc ce mi-am propus, să reuşesc tot ce am visat zi de zi de când am devenit jucătoare profesionistă de tenis. Însă nu este uşor!





Despre şcoală

Este foarte importantă şi nu trebuie lăsată niciun moment; chiar luate şi ore suplimentare acasă atunci când din cauza turneelor nu poţi merge la şcoală!





Şi încă un lucru.... e minunat acest sport!