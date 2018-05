Serena, mândră de corpul ei: Williams a explicat de ce e o femeie atractivă, fără să fie nevoită să slăbească

Serena Williams ocupă abia locul 451 în lume, însă a fost în centrul atenţiei de când a început French Open 2018. Iar asta pentru că americanca de 36 de ani a avut curajul de a intra pe teren într-un echipament complet negru şi mulat pe corp.





Într-un interviu acordat pentru „Harper's Bazaar“, ediţia care va apărea începând de astăzi, Serena Williams a explicat că e mândră de corpul ei, motiv pentru care a îndrăznit să joace într-o ţinută nonconformistă la Roland Garros.





Ce a spus Serena Williams?





*La început, mi-a fost mai greu. Am crescut lângă Venus (n.r. – sora ei), care era slabă, înaltă şi frumoasă. Iar eu sunt puternică şi musculoasă, dar şi frumoasă, dar, ştiţi cum ei, era ceva complet diferit.





*N-aş putea să slăbesc drastic. De ce aş vrea să fac aşa ceva? Aşa sunt eu şi corpul meu e arma mea.





*Pe viitor, pot să-i arăt fetiţei mele, Olympia, că mi-a fost greu la început, dar că acum sunt fericită cu cine sunt, ceea ce sunt şi cum arăt.





*Când s-a născut Olympia, am văzut că are braţele mele, dar, în loc să fiu tristă şi speriată de ce vor spune oamenii despre ea, am fost foarte fericită.





*Îmi doresc ca Venus să câştige fiecare meci, cu excepţia meciurilor în care joacă împotriva mea. Dar şi când joacă împotriva mea, vreau să câştige ea, dar vreau să câştig şi eu. Iar când o bat, mă simt groaznic.





*E mereu o luptă în interiorul meu. Mereu îmi spun că, în zece ani, aceste meciuri nu vor conta şi vom fi doar surori şi ea nu va fi supărată că am învins-o în acel turneu.





*Dacă nu jucam tenis acum, eram din nou însărcinată. Îmi pare rău, dar aşa sunt eu. Am fost accidentată de foarte multe ori, iar corpul meu s-a obişnuit să se adapteze.





*Depresia post natală face parte din sarcină. Ţin minte că, într-o zi, nu găseam sticla de lapte a copilului şi m-am supărat atât de tare, încât am început să plâng. Pentru că voiam să fiu perfectă pentru ea.





*Olympia are nevoie de o soră şi apoi putem avea şi un băiat. Am fost doar cu fetele de-a lungul vieţii.