Secretul lui Per Johansson. Cum a reuşit suedezul de pe banca CSM-ului să schimbe faţa echipei într-o săptămână

"Am fost foarte dur cu fetele si le-am spus ca nu voi accepta sa nu jucam ca o echipa. Astazi am facut-o. Daca nu joaca impreuna, daca nu au energie, atunci pot sa plece, nu au ce sa caute in aceasta echipa. Am vorbit cu toate jucatoarele, la mine in echipa nu exista o vedeta. Singurul avantaj pe care il ofer jucatoarelor mai bune este faptul ca le ofer mai multe minute de joc. Le tratez pe toate la fel, nu conteaza daca este vorba de a 16-a jucatoare din lor sau de cea mai buna", a spus Johansson.

Per Johansson a preluat echipa acum o săptămână şi a condus-o în Final Four-ul Cupei României, competiţie pe care CSM a câştigat-o, iar acum a dus-o aproape de Fina Four-ul Ligii Campionilor. Suedezul a venit cu un suflu nou la echipă, iar după succesul cu Metz a explicat cum a schimbat faţa echipei într-un timp atât de scurt.