Secretele Simonei. Cum s-a transformat Halep, în două luni, dintr-o jucătoare ieşită din formă într-una exemplară

Simona Halep s-a transformat în două luni şi jumătate dintr-o fostă campioană, o jucătoare ieşită din formă, măcinată de probleme fizice şi de atitudine, într-una exemplară, pregătită în orice moment să-şi "răpună" adversarele, chiar şi atunci când acestea credeau că au izbândit în faţa ei. Este adevărat că jocul ei s-a îmbunătăţit, mai ales serviciul, condiţia fizică la fel, dar peste toate acestea, ceea ce îi conferă din nou anvergura unei campioane este schimbarea atitudinii. Iar această transformare a adus-o atât de aproape de a deveni "cea mai bună jucătoare de tenis din lume", cum probabil nu a mai fost niciodată.

Halep a început tenisul de la vârsta de patru ani, mai întâi sub îndrumarea antrenorului Ioan Stan. La 14 ani, ea a debutat în circuitul ITF şi a ajuns repede între cele mai bune tinere jucătoare din lume.

În 2008, Halep a câştigat turneul de la Roland Garros, la junioare, iar doi ani mai târziu a pătruns în circuitul profesionist. Cariera ei a intrat pe o pantă constant ascendentă în a doua jumătate a anului 2013, în care a câştigat şase turnee, pe toate suprafeţele. Halep a cunoscut consacrarea în 2014, când a jucat finala de la French Open la senioare şi finala Turneului Campioanelor, la prima participare, pe lângă alte două trofee care i-au intrat în palmares. Anul 2015 i-a adus primul succes la un Premier Mandatory, sub soarele Californiei, la Indian Wells, competiţie despre care mulţi specialişti afirmă că este al cincilea Grand Slam. Totodată, Halep a încheiat pentru prima dată sezonul pe locul 2 WTA, a notat News.ro.

Sportiva din Constanţa a ocupat peste 30 de săptămâni locul 2 WTA, şi este pregătită acum să facă pasul către nivelul următor. Angajat cu "normă întreagă" de la începutul lui 2016, antrenorul Darren Cahill încearcă să-i imprime Simonei Halep stilul care să o aducă în vârf. După un sezon de tranziţie, încheiat totuşi cu trei titluri, Madrid, Montreal şi Bucureşti, Halep a început slab anul 2017, marcat şi de o accidentare serioasă, care a ţinut-o o lună departe de turnee. În plus, Simona Halep a continuat să fie supărată pe ea însăşi, când o minge care nu-şi atingea ţinta se rătăcea printre loviturile câştigătoare. Şi atunci racheta Simonei a avut de suferit. Un gest explicat ca fiind modul ei de a-şi elimina energia negativă, păstrând concentrarea la cote înalte. Enervante şi de neînţeles pentru arbitri şi spectatori, deoarece aceste exteriorizări, uşor violente, nu survin pe fondul unor repetate greşeli. Românca le explica prin dorinţa ei de a fi mai bună, de a atinge perfecţiunea, dar aveau deseori ca rezultat eşecuri.

Cahill nu a acceptat niciodată aceste ieşiri nervoase ale elevei sale, considerându-le o barieră serioasă în calea succesului absolut, locul 1 WTA şi câştigarea unor turnee de Grand Slam. Din acest punct de vedere, lucrurile s-au înrăutăţit în partea sezonului american din luna martie, când atitudinea negativistă a româncei s-a manifestat asupra antrenorului ei, în faţa microfoanelor şi camerelor TV, la meciul de la Miami, pierdut în sferturi, în faţa sportivei britanice Johanna Konta. La prima intervenţie de "coaching", care a avut loc în timpul celui de-al doilea set, Halep şi-a certat antrenorul, cerându-i să nu mai dea din cap atunci când greşeşte. A fost prima reacţie de acest gen în faţa lui Cahill, însă nu singura din cariera ei.

Nervoasă şi demoralizată de şansele ratate în cel de-al doilea set, pierdut la tie-break, Halep l-a chemat a doua oară pe Darren Cahill pentru sfaturi. Dialogul a început cu Halep criticându-se pentru evoluţia din setul al doilea. Cahill a încercat să-i redea încrederea elevei sale, fără succes, pentru că românca s-a înclinat cu 6-2 în decisiv. A fost picătura care a umplut paharul. Făcut oarecum de ruşine în public, Cahill, tehnician care a contribuit la succesul unor mai jucători, ca Lleyton Hewitt şi Andre Agassi, i-a spus "la revedere" Simonei. "Îl admir şi îl respect pe Darren. Îi mulţumesc pentru decizia luată după Miami, a fost un şoc pentru mine şi nu m-am gândit decât că trebuie să schimb lucrurile", a declarat Halep, cea care a dezvăluit, la mijlocul lunii mai, că a fost părăsită de antrenor. Ca în faţa unui psiholog, cu obiectivitate şi fără iritare, românca a răspuns cu calm pe această temă tirului întrebărilor ziariştilor, la conferinţa de presă după victoria obţinută, în faza optimilor de finală ale French Open, în faţa spaniolei Carla Suarez Navarro. Halep a spus că a fost şocată de faptul că a fost aproape să-şi piardă antrenorul în urma acelui incident şi a recunoscut că i-a fost ruşine de gestul ei. "Totul s-a schimbat, vorbind în general de viaţa mea, sunt mai pozitivă şi asta mă ajută. Nu mai am o stare rea de sprit, aşa că e bine. A fost dificil să mă schimb şi pot să spun că mai am multe de îmbunătăţit în acest sens, acum sunt ok din punct de vedere al modului în care sunt pe teren şi în afara lui. Ştiam că o să se schimbe jocul meu dacă voi fi mai calmă pe teren. Cred că a însemnat mult că Darren a luat acea decizie, a fost ca un şoc că am pierdut antrenorul. A fost nevoie doar să îmi îmbunătăţesc acel aspect, pentru că el nu s-a plâns de jocul meu, de munca mea, ci doar de atitudinea mea. Ştiam că este singul aspect pe care trebuia să-l schimb, ca să-l aduc înapoi. Am muncit din greu şi mi-am schimbat destul de repede atitudinea, dar, repet, mai am multe de muncit la asta. A fost supărat după Miami. Nu a fost cu mine, a fost acasă, eu am fost acasă. Mi-a spus că o să vorbim după Paris. Apoi i-a plăcut cum am fost în FedCup, în ambele meciuri, apoi la Stuttgart. Când am terminat meciurile la Stuttgart, a spus că a văzut suficient şi că e gata să revină... De fapt eu l-am întrebat dacă vrea să revină, înaintea turneului de la Madrid. Şi a spus că da, pentru că am îmbunătăţit multe şi a văzut că într-adevăr am vrut să schimb lucrurile. Dorinţa arătată în acele momente l-a făcut să revină. Acum sunt fericită că pot fi pozitivă pe teren şi că nu voi mai fi negativistă, cum am fost la Miami, pentru că nu mi-a plăcut atunci când am văzut înregistrarea. Mi-a fost ruşine de ceea ce am făcut şi sper că nu se va mai repeta", a declarat românca presei internaţionale. Acum, înaintea finalei ediţiei 2017 a French Open, pe care o va disputa sâmbătă, Simona Halep spune că este o jucătoare mult mai puternică din toate punctele de vedere decât atunci când a pierdut în ultimul act la Roland Garros, în 2014, în faţa Mariei Şarapova. "Jocul meu este mai puternic şi diferit, gândesc mai mult şi joc mai inteligent, sunt mai bună şi mai puternică din punct de vedere fizic, am o atitudine mai bună. Cred că sunt o jucătoare mai diferită şi mult mai puternică decât în 2014. Alerg mai mult, nu obosesc, am lucrat mult în anii aceştia şi bineînţeles că şi experienţa contează", a declarat ea, la ultima conferinţa de presă.

Simona Halep va evolua, sâmbătă, în a doua ei finală din carieră la Porte D'Auteuil şi poate scrie istorie în cazul în care se va impune. În acest caz, Halep va deveni al treilea sportiv din România care câştigă prestigiosul turneu de Grand Slam de la Roland Garros, după Ilie Năstase, în 1973, şi Virginia Ruzici, în 1978.

Campioană la juniori la French Open în 2008, Halep poate deveni a cincea jucătoare din Era Open, începută în 1968, care se impune şi la seniori. Până în prezent, patru campioane la juniori au reuşit să intre în posesia ambelor titluri: Mima Jausovec (Iugoslavia, 1973 - 1977), Hana Mandlikova (Cehoslovacia, 1978 – 1981), Jennifer Capriati (SUA, 1989 - 2001) şi Justine Henin (Belgia, 1997 - 2003, 2005, 2006, 2007).