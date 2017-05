Secretele lui Cristiano Ronaldo: s-a aflat cât câştigă portughezul pe an şi câte maşini are în garajul său de lux

Starul celor de la Real Madrid îşi merită însă banii, iar jurnalistul argentinian, Martin Liberman, a făcut o plecăciune în faţa lui Ronaldo, după partida Real Madrid – Atletico Madrid, scor 3-0, în care CR7 a reuşit un hattrick.





„Te deranjează că e arătos, frumos, că are un abdomen perfect şi că iese cu orice femeie. Lasă asta la o parte. E unul dintre cei mai buni 10 fotbalişti din istorie, lăsând la o parte patriotismul de a-l iubi pe Messi. E un superfotbalist şi marchează goluri în meciuri decisive, nu într-un «Clasico» al cărui rezultat nu schimbă nimic. Marchează în semifinale şi finale ale Ligii Campionilor. Nu zic că e mai bun ca Messi, dar sunt la fel. Scoate tricoul Argentinei de pe tine şi bucură-te de Cristiano.





Eu i-am luat interviu. Am mâncat cu el şi m-a tratat mai bine ca Messi. E mai educat decât mulţi argentinieni. E unul dintre cei mai buni atacanţi din lume, câştigă 100 de milioane de euro pe an, are 15 maşini şi o mulţime de fete îl vor. Cine a spus că Ronaldo nu face fapte bune? Are o fundaţie, face fapte de caritate şi e educat“, a povestit prezentatorul de la Fox Sports Argentina, potrivit „As“, citat de gsp.ro.

Cristiano Ronaldo are un venit colosal în fiecare an, câştigând o sumă la care alţii nici nu pot visa.