Să râdem cu Andone: „Avem un vârf de viitor, Ronaldinho, are calitate bună!“

"Sunt jucători de calitate, doi sigur se vor impune ca titulari. Omogenizarea, relaţiile de joc, i-am ales, i-am căutat mult, suntem de ajuns, avem un lot echilibrat. Regretul meu este că nu i-am avut mai devreme, altfel discutam acum. Suntem în pericol de a nu accede în play-off, este realitatea, dureroasă, şansele sunt minime, am muncit foarte mult în iarnă, am reuşit o organizare bună în Spania, trebuie să nu mai primim goluri prosteşti ca în meciul cu Viitorul, din greşelile noastre. Chiajna nu are nimic de pierdut, suntem pregătiţi să-i batem. Astea sunt condiţiile în România, jucăm pe sintetic, nu putem schimba nimic, suntem decişi să câştigăm punctele puse în joc. Nu am emoţii, ştiu că putem câştiga cele patru meciuri şi sigur suntem în play-off. Tu stai la mâna ta, trebuie să câştigăm meciurile noastre. Lotul pe care îl avem acum este mai bun decât cel din vară. Nu ştiu cât de bun, să vedem meciurile. Dacă îi antrenez spun că ştiu ce avem. Mă aştept mult de la cei nou-veniţi. Dacă ne bate Chiajna? Trebuie să şi poată, e cam greu", a spus Andone, citat de News.ro.

El nu a dorit să comenteze despre ancheta Poliţiei privind procedura de insolvenţă la FC Dinamo. "Nu am ce să comentez, ancheta e în derulare, nu te apuci să comentezi să inflamezi, nu până nu se termină. Eu şi jucătorii nu suntem afectaţi". Referindu-se la atacantul Rivaldinho, Ioan Andone i-a spus Ronaldinho, fiind corectat de Adrian Mutu: "Avem un vârf de viitor, Ronaldinho, Rivaldinho, scuzaţi, are calitate bună, plus Bawab, zic că suntem bine, spre foarte bine. Sigur se vor încadra repede. Rivaldinho nu face parte din lot, dar ceilalţi trei sunt în lot...si Bumba, si Bawab şi Dielna".