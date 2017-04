Remiză pentru Viitorul în play-off-ul Ligii I. Hagi: „Ne gândim la titlu, dar nu mi-ar displăcea deloc să terminăm pe locul 2“

CFR Cluj: Mincă - Peteleu, Larie, Horj, Camora - C. Deac, Gomelt - Sorsa (Antal '75), Păun (Bud '56), Nouvier (L. Rus '66) - Omrani. Antrenor: Vasile Miriuţă.

FC Viitorul: Rîmniceanu - Benzar, Ţîru, Boli, Cr. Ganea - N. Roşu (S. Rădoi '59), Nedelcu, Vînă - Purece (Dumitrescu '73), Chiţu, Fl. Coman (Morar '65). Antrenor: Gheorghe Hagi.

"Sunt mândru de jucători, chiar dacă îi mai cert, pentru că am ajuns să ne batem cu aceste echipe, ne batem de la egal la egal cu ele. Sunt mândru de tot ce au făcut ei în anii ăştia chiar dacă mai sunt chestii care nu-mi plac. Încercăm să ne luptăm cu cei mari, şi azi am învăţat multe, pentru că suntem o echipă tânără, iar CFR are jucători mai experimentaţi. Când joci din trei în trei zile experienţa contează mult, iar ai mei mai au mult de acumulat. Toate meciurile sunt deschise, orice e posibil în play-off, oricine poate prinde patru victorii. A fost un meci deschis, se putea marca oricând, însă în faţa porţii n-au fost execuţii foarte bune. Nu mi-ar displăcea deloc să terminăm pe locul doi. Toate echipele de sub noi se gândesc la locul acesta, care duce în Liga Campionilor. Ne gândim şi noi la titlu, dar noi suntem echipa care vrem să învăţăm chiar dacă ne batem de la egal la egal cu cele mai bune echipe din România", a spus Hagi, conform Digi Sport.