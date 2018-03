Răzvan Burleanu explică de ce a scos la iveală abia acum actele care îl incriminează pe Ionuţ Lupescu

"Când am plecat la drum, în 2014, scopul era să dezvoltăm fotbalul românesc. Abia acum câteva săptămâni am intrat în arhiva Federaţiei şi am găsit aceste informaţii. Nu le-am făcut publice pentru că nu le ştiam. Nu le-am ţinut pentru a-l ataca pe Ionuţ Lupescu în campanie pentru că acum patru ani nu ştiam că va candida. Când Lupescu ne dădea nouă lecţii de management am decis să căutam în arhivă să vedem ce a făcut când era el. Am prezentat toate contractele în Comitetul Executiv azi. Aşteptăm să avem un dosar complet şi vom merge după aceea mai departe. Nu am nevoie de aprobarea Comitetului Executiv pentru a face plângere penală", a spus Răzvan Burleanu la conferinţa de presă.

"Am găsit mai multe anomalii când am venit. Prima a fost cu firma de marketing SEG, cu care nu am mai continuat contractul. Am mai găsit o anomalie: colegi de-ai mei plecau la 13:00, la 13:30 nu mai era nimeni. În plus, nu avem niciun departament de achiziţii la nivel de federaţie. Am mai găsit o anomalie: un anumit doctor cumpăra medicamente de la firmele sale. Am oprit contractul şi am economisit 150.000 de euro".

"Nu am oprit contractul cu SEG (n.r. firma condusă de Cristi Iancu) pentru că am găsit o datorie de 1 milion de euro. Acum mai avem contract pentru panotaj led la Cupa României. Compania nu voia să mai plătească acea datorie şi am ajuns la un consens de prestare servicii. Noi nu mai plătim acest serviciu, SEG prestează pe baza datoriei".