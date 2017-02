Rădoi îi arată obrazul naşului său: „Am căzut într-o capcană! N-am avut bani de achiziţii, deşi eu am recuperat datoria pe care Al-Hilal o avea faţă de Steaua“

Întrebat de comparaţia dintre bugetul pe care îl are Reghecampf cu cel din perioada în care a antrenat el, Rădoi a răspuns: "Nu pot face pentru că vorbim de sume diferite. Alibec a costat 1,8 milioane acum, iar eu, dintr-un milion de euro, am cheltuiit 980.000. Acela a fost bugetul, din păcate eu am căzut într-o capcană, pe care am descoperit-o mai târziu şi poate acum mă gândesc că am făcut o greşeală, aceea de a fi trebuit să renunţ în momentul în care nu s-au adus jucători aşa cum am vorbit cu patronul echipei şi anume înainte de cantonament. Cum sunt eu mai naiv, m-am gândit că nu puteam să renunţ, pentru că era o situaţie neplăcută faţă de club, faţă de suporteri, faţă de cei din staful meu, pe care i-am făcut să fie alături de mine şi să renunţe la proiectele pe care le aveau. Dar dacă ar fi să dăm timpul înapoi, probabil să fi renunţat în acel moment era cel mai bun lucru. Dar am crezut că vom reuşi şi cu aceste probleme să mergem înainte. Din păcate nu am reuşit şi, împreună cu staful meu, eu şi conducerea clubului am decis că cel mai bine pentru viitorul echipei este să renunţăm. Aceea a fost capcana. Mi s-a spus că sunt zece milioane de euro în contul clubului, eu am spus că nu am nevoie de atâţia bani şi din păcate a trebuit să mă lupt să aduc banii pe care îi datora Al Hilal Stelei de un an şi jumătate, doi, de când îl vânduseră pe Pintilii. Eu am reuşit să iau acei bani, toată suma într-o săptămână. Ulterior am aflat că erau salarii restante, erau bonusurile de când era Costel (n.r. - Gâlcă) antrenor şi atunci din toţi banii am rămas cu acea sumă, cu care a trebuit să ne descurcăm. Evident că este foarte greu să te descurci în acest fel, plus că jucătorii venind târziu, nefăcând pregătirea cu echipa... Aceeaşi problemă o întâmpină şi Reghe, chiar dacă are jucători valoroşi. Jucătorii, aşa cum declară patronul echipei, au fost aduşi doar că a vrut el, şi atunci nu ştim pe cine ar trebui să judecăm. De ce MM nu este lăsat să-şi facă treaba, ce fel de jucători vor, când trebuie aduşi? După care primii care sunt arătaţi cu degetul sunt ei", a declarat, la Dolce Sport, Mirel Rădoi, finul lui Gigi Becali.